Adil Öksüz'ün halefi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli üst düzey subaylardan ( albay ve üstü) sorumlu örgüt imamlarıına İlişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Serdar Kod adlı Durmuş Çelik yakalandı. Çelik'in örgütün hava kuvvetleri yapılanmasında imam pozisyonunda olduğu iddia edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu ardından 'silahlı terör örgütü nde yönetici olmak'suçlaması çerçevesinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Çelik aynı suçlama kapsamında tanık ifadeleri ve teşhis tutanakları delil kabul edilerek tutuklandı. Şüpheli Silivri cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi 15 Temmuz. Darbe girişiminin mimarı Adil Öksüz de örgütün Hava Kuvvetleri imamıydı. Adil Öksüz halen heryerde aranıyor.