Ayşe Arman kandırıldı mı?

Hürriyet'teki köşesinde Kayseri Kapalı Ceza İnfaz kurumunda tutuklu bulunun anne adayı Şule Gümüşoluk hakkında yazı kaleme alan Arman, 8.5 aylık hamile kadının karnındaki bebeğin kalp ve böbrek hastası olduğunu belirterek mahkemenin anne Gümüşoluk'un tam teşekküllü bir hastanede doğurmasına izin vermediği iddialarını yazmıştı.

Adalet Bakanlığı Ayşe Arman'ın köşe yazısında gündeme getirdiği iddiaları yalanladı. Kayseri Cezaevindeki tutuklu kadının bütün hastane kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı belirlendi.

Tutuklu kadının karnındaki bebeğinin hastalığı olduğu iddia edilmesine rağmen kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan muayenesinde hiçbir belirtiye rastlanmadığı doktor raporu ile ortaya konuldu .

Tutuklu kadının doğumunu ise cezaevinde yaptırılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı, doğum için tam teşekküllü devlet hastanesine sevk yapılacağı belirtildi.