Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Giriş Tarihi: 1.6.2017 19:23 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Buluşması'nda konuşma yapıyor...

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ŞIRNAK'TA DÜŞEN HELİKOPTER VE ŞEHİTLERİMİZ

Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler tepesi hiç boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz.

MAHKEMEDE YALAN SÖYLEYEN DARBECİ FETÖCÜLER

Suçüstü yakalandıkları halde, şimdi mahkemelerde "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek üç maymunu oynuyorlar. Ama kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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