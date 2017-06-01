Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Tümgeneral Aydın'ın şiirini seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın "Hanke'ye ağıt" isimli şiirini okudu. Erdoğan: " Dün Şırnak Şenobadaki helikopter kazasında şehit olan aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın paşamızın da bulunduğu 13 askerimize ayrıca Lice'deki operasyonda şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. 23. sınır Tümen Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Aydın'ı Kayseri Komando Tugay Komutanı olduğu dönemde gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişimine kadar sergilediği o güçlü duruşla da hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da da güçlü bir duruşu olmuştu. Kato Dağı'ndaki operasyonları yürüten Tümgeneral Aydın buradaki başarısıyla da gerçekten çok değerli müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir. Rabbimiz bize şehitlerimizin diri olduğunu fakat bizim bunu göremediğimizi beyan ediyor. Görüyorsunuz Şehitler Tepesi hiç boş kalmıyor. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak minarelerimizden ezanlar 5 vakit okunmaya devam ediyorsa geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜMGENERAL AYDIN'IN ŞİİRİNİ OKUDU

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmenken yazdığı Hanke'ye ağıt isimli şiiri burada sizinle paylaşmak istiyorum; 'Doksan kişiydik biz o gün aç susuz, uykusuz, nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Sis çamur , kanla, terle üzerindeydik bulutların, ayrım Hanke yaylasında yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde yürüyorduk dağlara, şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara, uzaklarım yakınlaştı , inancımla davamla , uyan Hanke geliyorum etimle, havamla' mücadelesiyle milletimizin umutlarını yeşerten komutanımızın ruhu şad mekanı cennet olsun. Bir hafta önce Kato Dağı'nda İçişleri Bakanımız Sayın soylu ile beraber orada incelemelerdeyken kendisi ile telefonda görüşmüştüm. Ve orada Cumhurbaşkanım bizim bu mücadelemiz sadece burası için değil buralarda zafere ulaştığımızda İstanbul'da da zafere ulaşmış olacağız. Ankara'da da yurdumuzun 4 bir yanında demişti. İşte bu kahramanlarla yürüyoruz. Hiç merak etme bıraktığınız yerden bu bayrak yere düşmeden yola devam ediyoruz "ifadelerini kullandı.