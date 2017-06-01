‘Devlet sözü’nü aldı Külliye’de maçı var

Erdoğan, darbecilerin duruşmalardaki pişkinliklerini hatırlatan şehit eşine, "Sana devlet sözü, eşini katledenler en ağır bedeli ödeyecek" dedi. Cumhurbaşkanı, şehit oğlunu da sevindirdi: Bir gece ansızın gelebilirim dememiş miydim? İşte geldim. Sana bir söz daha, Külliye'de maç yapacağız.Darbeci hainlerin 15 Temmuz ihanetinde Cumhurbaşkanı'nın 'sokağa çıkın' çağrısına kulak veren ve Külliye'yi bombalamaya gelen uçakların ilk kurbanlarındandı şehit Cuma Dağ, başı koparak şehadete ulaştı... Eşi gözlerinin önünde hunharca katledilen Rukiye Dağ'ın ise o günden sonra iki isteği vardı... Hainlerin en ağır cezaya çarptırılması ve Cumhurbaşkanı'nın evine konuk olması. Önceki gün o istek kabul oldu, Cumhurbaşkanı orucunu şehit ailesiyle açtı. Yemeğin ardından kendisi için hazırlanan odada namaza geçen Cumhurbaşkanı'na şehidin babası Osman Dağ, imamlık yaptı. Namazın ardından aile ile birlikte okunan duaya eşlik eden Cumhurbaşkanı tüm şehitlerle birlikte Cuma Dağ'a özel bir dua etti.Şehit eşi Rukiye Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Aile, Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bulunduğu iftar yemeğinde yaşananları SABAH'a anlattı. "Yetimim sevindi, yaralı yüreğim yeniden dirildi" diyen şehit eşi şunları söyledi:Eşim ve ben Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir muhabbet besleriz. O gece bizi Külliye'ye götüren de o muhabbetti. O hain geceden sonra bu buluşmayı hep bekledim.Bize geleceklerini aynı gün öğrendik. Sürpriz oldu yani... O kadar samimi bir ziyaretti ki, akrabalarımı ağırlıyor gibiydim. Bizimle çok yakından ilgilendi, şehit eşimden konuştuk. Bir ara gözleri doldu.İçim artık rahat Cuma'mın hakkına devlet sözü aldım. Ben, "Cumhurbaşkanım hainlere inkâra sığındı, eşimin kanını yerde bırakmayın" deyince o da bana, "Sakın endişe etme, bu dava 80 milyonun davasıdır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Hainleri inkâr kurtaramayacak. En ağır cezaları alacaklar" dedi.Bu ziyaret beni bahtiyar etti, yaralı bir eş olarak gönül dünyam dirildi. Ondan şehit ailelerini ziyaretlerine devam etmesini istedim. Cumhurbaşkanım da şehit ailelerin devlete ve millete emanet olduğunu vurgulayarak, her fırsatta eşiyle birlikte ziyarete gittiğini, ramazanda da bu ziyaretlerin süreceğini söyledi.Ahmet Yavuz Dağ babasının cenaze töreninde tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Babasının bayrağa sarılı tabutundan ayrılmak istemeyen küçük çocuk 15 Temmuz ihanetinin en acı karelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Şehit eşi Rukiye Dağ (altta) "Ahmet Yavuz gibi şehit yetimleri için FETÖ davaları sürecinde de tıpkı demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi milletimizin desteğini bekliyoruz" dedi.Şehit oğlu 7 yaşındaki Ahmet Yavuz'un ise en büyük hayali, Cumhurbaşkanı ile futbol oynamaktı. Aileden bunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Yavuz'a "Seninle bir maç yapalım Ahmet Yavuz ama Külliye'de" deyince şehit evinde küçük çocuğun sevinç çığlıkları yankılandı. Cumhurbaşkanı, danışmanlarına Külliye'de bulunan özel futbol sahasında Ahmet Yavuz, kendi torunları ve diğer bakanların çocuklarıyla ortak bir maç ayarlanması için talimat verdi. Küçük Yavuz ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı, "Bak ben bir gece ansızın gelebilirim dememiş miydi, işte geldim, yanındayım. Senin her zaman yanında olacağız devletim adına bir sözdür bu..." dedi. Ahmet Yavuz'a takımını sorunca, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bir de Elazığspor hepsini tutuyorum" yanıtını alan Erdoğan, "Oo sen yolunu bulmuşsun, hak geçirmiyorsun ne güzel" karşılığını verdi.