Düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Arazinin tepe kısmında bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçaların alt kısımlara dağıldığı, kopan bazı tellerin ise yüksek gerilim hattında sarktığı belirlendi.





Şırnak'ta dün akşam düşen askeri helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Olay yerinde, askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri ile helikopterin parçalarının bazılarından dumanlar çıktığı görüldü. Arazinin tepesinde bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçalar alt taraflara yayıldı.





Helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilim hattı arasında yaklaşık 200 metre olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde incelemesi tamamlandı. Kaza kırım ekibinin inceleme yapması bekleniyor. Öte yandan, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.





Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu. Şehit askerler arasında bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, bölgede terör örgütüne büyük darbe vurulan çok sayıda kapsamlı operasyon gerçekleştirilmişti. Tümgeneral Aydoğan Aydın, Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 43 gündür süren operasyonun sevk ve idaresini yürütüyordu. Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 28 Mayıs günü incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Kato Dağı bölgesinde karşılamış, Soylu'ya operasyonlarla ilgili bilgi vermişti. Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, Erdoğan ayrıca Tümgeneral Aydın ile de telefonda görüşmüştü.



