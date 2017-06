20 Mayıs ehliyet sınav sonuçları MEB sitesinden erişime açıldı! - 2017 Ehliyet sınav sonuçları sorgula

20 Mayıs'tan bu yana sürücü adaylarının ehliyet sınav sonuçları için meraklı bekleyişi bu sabah sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı binlerce adayın beklediği duyuruyu yaptı. 2017 ehliyet sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesinden açıklandı. Sürücü adayları 20 Mayıs'ta yapılan ehliyet sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC kimlik numaralarını yazarak öğrenebilecekler. İşte tüm detaylar...



EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

Ehliyet sınavı sonucunda geçerli not alan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavı puanlama işlemleri 100 tam puan üzerinden yapılır. Direksiyon sınavında adayların yapacakları her hata puanlarının düşmesine neden olacaktır. Puan düşmesi ile birlikte adayların direksiyon sınavı başarı şansı da azalacak. Direksiyon sınavından adayın başarılı olarak sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması yeterlidir. 70 puan alan adaylar direksiyon sınavında başarısız sayılır. Sürücü adayları, direksiyon sınavı kapsamında araca bindikleri andan itibaren araç içine binen sınav görevlileri tarafından dikkatlice incelenirler. Yapılan her hareket kontrol edilir. Yapılması gerekenler yapılmadığında ya da eksik olarak yapıldığında adayın puanı kesilir. Örneğin araç aynalarının kontrol edilmesi, araç koltuğunun ayarlanması, eğimli yol üzerinde durdurulan aracın düzgün olarak kalkışının sağlanması gibi durumlar için adaya sınav görevlileri tarafından artı puan verilir. Şerit değiştirirken sinyal verilmemesi ya da dönüş kurallarına uyulmaması gibi hatalar sonucunda da sürücü adayına eksi puan verilir. Direksiyon sınavının sonucunu belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi de sürücü adayının direksiyon sınavında yaşamış olduğu heyecandır. Adayın heyecanı fazlaysa ve heyecanını kontrol altında tutamazsa sınav sürecinde hata yapma oranı da o kadar artacaktır. Heyecanı yüzünden araç sürüşü engellenecek duruma geldiğinde de sınav görevlileri tarafından eksi puan verilir. Bu yüzden sürücü adaylarının heyecanlarını kontrol altında tutmaları son derece önemlidir.Direksiyon sınavında belirlenen kurallara uyulması gereklidir. Belirlenen kurallar ve bu kurallara uyulmadığı takdirde adaylardan kesilecek olan puanlar şöyledir;- Sürücü adayının yaşadığı aşırı heyecan ve telaş sonucunda sürüşe engel oluşuyorsa adaylardan 10 puan kesilir.- Aracın çalıştırılması ve harekete geçirilmesi ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Rahat ve emniyetli kalkış gerçekleştiremeyen adaylardan 5 puan kesilir.- Eğimli yol üzerinde araç durdurulduktan sonra aracın harekete geçirilmesi başarılı olmazsa ve eğimli yolda aracın hareket ettirilmesi kurallarına uyulmazsa adaylardan 5 puan kesilir.- Araç için belirlenen hız kurallarına uyulması gerekir. Sürücü adayı hız kurallarına dikkat etmezse ve hızını ayarlamada sorun yaşarsa 5 puanı kesilir.- Aracın duraklatıldığı yerden ve park ettirildiği yerden çıkartılırken yoldan geçen araçlar için geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. Geçiş kolaylığı sağlamayan, kontrolsüz olarak işaret vermeden çıkış yapan sürücü adaylarından 5 puan kesilir.- Araç sürüş esnasında direksiyon hakimiyeti sağlayamayan ve direksiyon konusunda zayıf kalan adaylardan 10 puan kesilir.- Aracın vitesi değiştirilirken zayıf kalınırsa ve sürücü adayının hakimiyeti zayıflarsa, sürücü yoldan gözünü ayırırsa 10 puan kesilir.- Sürüş esnasında önde bulunan araç sollanıp geçilirken geçme kurallarına uyulmalıdır. Bu kurala uymayan adaydan 5 puan kesilir.- Araçlarla kavşaklarda karşılaşıldığında ilk geçiş kuralına uyulmalıdır. İlk geçiş kuralına uymayan adaydan 5 puan kesilir.- Ses cihazı ve araç ışıkları gereksizce, amacı dışında kullanıldığında gerektiği zamanlarda kullanılmadığında adaylardan 2 puan kesilir.- Sürücü adayı kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarını bilmiyorsa 5 puan kesilir.