FETÖ vekilleri kısa mesajla taciz ediyor!

Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin Türkiye ile büyük bir dayanışma göstererek hemen devralma emri verdiği okullarda eğitim faaliyetlerinin sadece üç hafta kesintiye uğradığını söyledi.

Türkiye'nin talebiyle okulların 21 Eylül'de derhal kapatıldığını ve 17 Ekim'de imzalanan mutabakatla eğitimin 20 Ekim'de yeniden başladığını anımsatan Yazar, FETÖ'yle bağlantılı kişilerin de ülkeyi tamamen terk ettiğini belirtti.

"SAKIN O OKULLARA ÇOCUĞUNUZU GÖNDERMEYİN"

Yazar, okulda ilk etapta 100 öğrenciyle eğitime başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"FETÖ üyeleri okulların kapatılmasının üzerine bir süre velileri telefon mesajlarıyla taciz etti. Ailelere 'Okullar kapandı. Bir daha açılmayacak.' denildiği için velilerin bir kısmı, öğrencilerini başka okullara kaydettirmek zorunda kalmış. Velilere, 'Türkiye'deki siyasi bir çekişme nedeniyle okullar kapanıyor.' denilmiş ve hatta Maarif Vakfı okulları alınca da 'Sakın o okullara çocuğunuzu göndermeyin.' şeklinde mesajlar atılmış. Önce bu yanlış ve olumsuz algıyı değiştirip düzeltmemiz gerekiyordu. Bunun için, velilerle toplantılar yaparak, basın açıklamaları yaparak ve aile ziyaretleriyle onlara sadece gerçeği anlattık."

Yazar, okullar devredilmeden önce okullara para ödeyen ve başka okula geçmek zorunda kalan öğrencilerin eğitim ücretlerinin tamamının Vakıf tarafından velilere iade edildiğini aktardı.

Başka okulda eğitim gördüğü halde TMV'nin okulları almasıyla buralarda okumak isteyenlere ise hem kolaylık hem de büyük oranlarda indirim yapıldığını ifade eden Yazar, FETÖ üyelerinin ülkeden kaçarken okulun ve öğrencilerin kayıt paralarını da götürdüklerini vurguladı.

Yazar, okulları aldıklarında birçok hukuk dışı uygulamayla da karşılaştıklarına dikkati çekerek, okullarda çalışan 140 personelden sadece 20-30'unun sigortalı göründüğünü, maaşların elden ödendiğini ve çok düşük olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Maaşlarda iyileştirmeye gittiklerine dikkati çeken Yazar, ayrıca çalışanların sigortalarının yatırıldığını ve tüm ödemelerin banka aracılığıyla yapılmaya başlandığını söyledi.

Yazar, okulları alırken yerel hiçbir personeli işten çıkarmayacakları yönünde verdikleri sözü tuttuklarının da altını çizerek, şu an okullarda 373 öğrenci bulunduğunu, 8'i Türk, 148 personelin çalıştığını bildirdi.

"BİZ 10 YILDIR BU KATA HİÇ ÇIKMAMIŞTIK"

Yazar, cuma günleri toplantı salonunda okuldaki Gineli yöneticilerle toplantı yaptıklarını, yöneticilerin ilk birkaç hafta olaya çok şaşırdığını, nedenini sorduklarında ise "Biz 10 yıldır bu kata hiç çıkmamıştık, izin verilmiyordu." yanıtını aldıklarını anlattı.

Ayrıca Türk personel için Fransızca, yerli personel için de Türkçe dersi hizmeti de verdiklerini belirten Yazar, TMV'nin bölgede yalnızca eğitim alanında değil kültür alanında da çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

Yazar, devralınan okulların eski olması nedeniyle Gine hükümetinden arsa talebinde bulunduklarını ve 20 dönümlük bir araziye yeni bir kampüs kurmak istediklerini ifade etti.

Ülkedeki tüm okullar, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin emriyle kapatılarak TMV'ye teslim edilmişti. "Şehit Ömer Halisdemir" adı verilen TMV Gine-Türk Okulları Merkez Kampüsü ise şubat ayı başında hizmete açılmıştı. Gineli öğrencilerin Türkiye'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmasıyla da Gine, TMV'nin 23 Nisan'da temsil edilen ilk okulu oldu.