'de kritik yakalama! de yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 14:26 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 14:32
FETÖ'de kritik yakalama! Lüks otelde yakalandı

Örgütün sözde "Antalya KOM ı" olduğu belirtilen eski komiser, kaldığı e düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlının çantasının gizli bölmesinde, dijital materyaller, sahte kimlikler ve seyahat belgeleri ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında, sözde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ı olduğu belirtilen eski komiser gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, komiser olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen S.B'nin Kemer ilçesindeki bir otelde olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, otele düzenledikleri operasyonda lüks bir odada kaldığı belirlenen S.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının odasında yapılan aramada, bir çantanın gizli bölmesinde dijital materyaller, sahte kimlikler ve seyahat belgeleri ele geçirildi.

S.B'nin örgütün gizli haberleşme programı "" kullanıcısı olduğu belirtildi.

İLİŞKİLİ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'de kritik yakalama! Lüks otelde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz