Gezi kalkışması baştan sona FETÖ tezgâhı çıktı

Gezi kalkışmasını FETÖ
'nün organize ettiği dört yıl sonra tamamen açığa çıktı. Savcılığın hazırladığı FETÖ iddianamesinde Gezi olaylarını FETÖ'nün organize ettiği, sonrasında gelen 17-25 Aralık ve MİT TIR'ları operasyonlarının başarısız olması üzerine örgütün 15 Temmuz'da darbeye kalkıştığı kaydedildi. Olayların fitilini ateşleyen Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını, zabıtaya FETÖ'cü emniyet müdürü Ramazan Emekli verdi. Gezi sürecinde, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve orantısız güç uygulamakla suçlanan Mithat Aynacı da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden darbecilerin tankı içinde askeri kamuflajlı kıyafetle yakalandı. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de darp edilerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntülerini FETÖ'cü istihbarat polis amirinin sildirdiği açığa çıktı. Gezi olayları sırasında Güvenlik Şube Müdürü olan Yunus Dolar 15 Temmuz sonrası FETÖ ile ilişkisi nedeniyle KHK ile ihraç edildi.
ŞİKE KUMPASIYLA PROVA YAPILDI
FETÖ'nün Şike kumpasına dair iddianameye göre; 12 Mayıs 2012'deki F.Bahçe-G. Saray maçı sonrası olaylar çıkarıldı ve Gezi olaylarının provası yapıldı. Hedef, kaos, iç kargaşayla hükümeti devirmekti. Örgüt, Şike soruşturmasını sanki hükümet yapmış gibi göstermeye çalıştı. Şüpheli Mehmet Baransu taraftarları kışkırtıcı açıklamalar yaptı. FETÖ elebaşısı da Gezi'deki çapulculara destek verdi.