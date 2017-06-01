İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda eski Tuğgeneral Durak hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında aralarında örgütün elebaşısı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 3. duruşmaya, tutuklu 13 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında şehit edilen 89 kişinin yakınlarının yanı sıra müdahilliği kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurum ve kuruluşların avukatları hazır bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Karakuş'un duruşma savcısı olarak görev yaptığı duruşmada, tutuklu sanıklardan eski 1. Ordu I·dari Kurmay Yarbas¸kanı Tuğgeneral Yüksel Durak savunma yapıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve beraberindekiler de duruşmayı takip ediyor.