Jandarma'nın ilk kadın komutanı da şehit oldu

Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Düşen helikopterde 13 askerimiz şehit oldu. Şehit olanlar arasında Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut da vardı.



Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

Şehit olan askerlerimizden biri de Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut'tu.

FETÖ KUMPASININ MAĞDURU OLMUŞTU

Şehit Yarbay FETÖ kumpasıyla mesleğine veda etmek zorunda kalmış, ancak daha sonra hakkını arayarak görevine geri dönmüştü.