Kumpası gizlemek için çilingiri tehdit etmişler

FETÖ'nün Deniz Baykal'a kaset kumpasını ifşa edebilecek çilingir Hasan Usta'yı ve onun yanında çalışan K. kod adlı gizli tanığı tehdit ettiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Usta'yı ve gizli tanığı tehdit eden FETÖ'cü polisler, başkomiser Özgür Türker ve Ertan Arslan. Türker, FETÖ'nün siyaseti dizayn eden çilingir timinin önemli isimlerinden biri. Gizli tanık ifadesinde Türker'in kendisini önce tehdit ettiğini sonra para teklif ettiği anlattı. bunun üzerine Türker 2014'te Ankara İstihbarat'tan alınıp Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gönderilince tehdit işini İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 9 yıl beraber çalıştığı Arslan aldı. Arslan, daha önce Türker'in kullandığı istihbarat şubesine ait araçla 4 Ocak günü gizli tanığın evinin önünde görülünce olay polise ve savcılığa intikal etti. Polis Arslan'ın yasadışı takibi ile ilgili tutanak tuttu. Arslan, 19 Ocak'ta İstihbarat Şubesi Dini Motifli Terör Örgütleriyle Mücadele C Büro Amirliği'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Mermi Atış Büro Amirliği'ne gönderildi. Türker'in Van'a gönderildiği dörnemde Ankara İstihbarat Şubesi'nin başında ise görevden alınan Emniyet Müdürü Cihangir Ulusoy vardı. Ulusoy'un emrindeki koruyup kolladığı istihbaratçı Türker ve Arslan, Başbakan'ın evine/ofisine dinleme cihazı, Baykal ile MHP'lilerin evine kaset yerleştirme kumpasını aydınlatacak olan K.'yi tehdit ediyorlardı. Arslan, Ulusoy'un yardımcılığını da yapmıştı. SABAH'ın ulaştığı FETÖ'nün izleme ve dinleme suçları dosyası kapsamında şüpheliler, tanıklar, gizli tanıklar ve mağdurlarla görüşüldü. İfadesi alınan kişiler arasında 2011'de FETÖ'nün kaset operasyonu ile görevlerinden ayrılmak zorunda kalan MHP'liler de bulunuyor. Mağdur ve tanık olarak ifadesi alınan isimler şunlar: "Eski MHP milletvekilleri Deniz Bölükbaşı, Ümit Şafak, Cihan Paçacı, Mehmet Ekici, Nihat Ali Özcan, eski Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Aydın Deliktaşlı, çilingir Ayhan Aktaş, sekreter İbrahim Özbay, işadamı Sadi Tarım, Batıkent'te ikamet eden Çayan Sağır, Batıkent'te ikamet eden Cüneyt Bayrak, Ankara Anahtarcılar Odası Başkanı Hasan Polat."Dosyada yer alan bilgilere göre FETÖ, 2010'da dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın makam odasını dinleyip ses kayıtlarını CD'lere yüklüyor ve arşivine koyuyordu. Bu bilgi, Yiğit Uyar adlı polisin dosya kapsamında verdiği ifade ile ortaya çıktı. Uyar, 2010 başlarında kısım amiri Özgür Türker'in kendisine ses CD'leri getirdiğini ve bunları dinlediğinde kaydın o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın makamında yapıldığını anladı. Türker'in olmadığı zamanlarda ise ses kayıtlarını Ertan Arslan Uyar'a getirdi. Türker daha sonra ise ses kayıtlarını SD kartlagetirmeye başladı. Uyar, kayıtlardan Atalay'ın Gülen örgütüne karşı olduğunu ve Atalay'ın vali kaymakam, emniyet müdürlüğü ve istihbarat daire başkanlığı gibi atamalarda Osman Güneş'e isim vererek Gülen örgütünden olup olmadıklaranı sorduğunu anlattı.