Merzifon 2 şehit haberiyle yıkıldı

Şırnak Şenoba'da helikopterin düşmesi sonucu şehit
olan 13 askerden ikisinin acısı Amasya'nın Merzifon
İlçesi'ne düştü. Şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oturan annesi Halime Kesikbaş'a ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın Tekke Mahallesi'nde oturan babası İsmail ile annesi Nurdane İncekar'ya acı haber İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Müftüsü Mustafa Altun ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Ergül verdi. Evli olan şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu, babasının ise bir süre önce vefat ettiği belirtildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın babasının evine acı haberi veren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Bugün sadece iki acı haber değil, ayrı illerde 13 ayrı şehidimiz var. Bu acının tarifi yok. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mütevazı insanlar pırıl pırıl evlatlarını kaybediyor. Türk milletimizin ve hepimizin başı sağolsun" dedi.