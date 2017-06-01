Polis ekiplerine saldıran terörist ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 01 Haziran 2017 günü saat 06.15 sıralarında İpek Mahallesi 412. Sokak üzerinde bir şahsın yerde yattığı ile ilgili alınan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede şahsın göğüs kısmında çift mermi girişi olduğu ve öldüğü tespit edildi. 112 görevlileri yaranın bir iki günlük olduğunu tespit ederken, yapılan çalışmalarda Kızıltepe ilçesinde iki gün önce polis ekipleri ile çatışmada yaralanan BTÖ mensuplarından biri olduğu belirlendi.

Polise saldırı olayında gözaltında bulunan Murat İldem'e gösterilen şahsın kapısına gelen terörist olduğu ve kod isminin Çektar-Ahmet olduğu belirlendi.