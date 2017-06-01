Şehidin son isteği yerine getirildi!

Giriş Tarihi: 1.6.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 11:48
Şehidin son isteği yerine getirildi!

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde dün PKK'lılarla girdikleri çatışmada olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehitlerden Uzman çavuş 'ın operasyon sırasında cebinde taşıdığı ve arkadaşlarına "Şehit olursam bu bayrağı tabutumun üzerine örtün" dediği bayrak tabutunun üstüne konulduğu görüldü.

Lice ilçesinde Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunda PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşlar Selçuk Özer, Mustafa Sarı ve için 7'inci Kolordu komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre askeri ve Emniyet mensuplarının yanı sıra şehitlerin yakınları katıldı. Çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Selçuk Özer, Mustafa Sarı ve Gökhan Bayram'ın naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka bırakılmasıyla başladı.

Törende güçlükle ayakta duran şehit Jandarma Uzmançavuş Selçuk Özer'in eşi Huriye Özer'i yakınları teselli ederken, şehidin 1,5 yaşındaki kızı Ayşe'nin ağlaması yürek burktu. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduğu törende Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in 2014 yılında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın 2013'te, şehit Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın ise 2015 yılında Diyarbakır'da göreve başladığı belirtildi.

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ŞEHİDİN SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Uğurlama törenine şehitler ile aynı çatışmada yaralanan yaralı arkadaşları da katılırken, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ında son isteği yerine getirildi. Operasyon sırasında arkadaşlarına cebinde taşıdığı bayrağı gösteren Bayram'ın "Şehit olursam bu bayrağı tabutumun üzerine koyun"dediği ve isteği üzerine cebindeki bayrağın tabutunun üzerine konulduğu görüldü. Tören duaların okunmasının ardından sona ererken, şehitler askeri helikopterle memleketlerine uğurlandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Selçuk Özer'in cenazesi Konya'ya, Gökhan Bayram'ın Samsun'a, Mustafa Sarı'nın ise Mersin'e gönderileceği öğrenildi.

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Şehidin son isteği yerine getirildi!
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