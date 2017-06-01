Şehitlere veda

TÜMGENERAL AYDIN'A VEDA



Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Ahmet Aydın, annesi Hamide Çolak, eşi Nuray Aydın, oğulları 20 yaşındaki Berkay ile 11 yaşındaki Tuna'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

Namazın ardından, şehitler kervanına bir büyük şehidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, Tümgeneral Aydoğan Aydın ile diğer şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit Aydın için helallik isteyen Görmez, şehidin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı daha sonra bir süre top arabasında taşındı. Şehidin naaşının taşınması sırasında babası Ahmet Aydın, gözyaşları içinde tabuta dokunarak yürüdü.

Cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na uğurlandı.

Şırnak'ta dün, Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş ve 13 asker şehit olmuştu.

YARBAY SONGÜL YAKUT MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK'ta dün akşam düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Yarbay Songül Yakut bugün memleketi Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.



Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda sabah yapılan törenin ardından öğle saatlerinde Malatya'ya getirilen şehit Yarbay Songül Yakut'un cenazesi önce annesinin oturduğu Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Yarbay Yakut'un cenazesi tekbirlerle törenin yapılacağı Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Kaya Sayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile askeri ve mülki erkan ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Şehit Yarbay Songül Yakut'un yakınları cenaze töreni boyunca gözyaşı dökerken bazıları fenalaştı ve bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Törene Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda bakan ile kurum çelenk gönderdi.

Malatya Müftüsü Ümit Çimen'in kıldığı cenaze namazının ardından şehit Yarbay Songül Yakut'un tabutu askerler tarafından top arabasına taşındı. Şehir mezarlığında bir süre top arabasında taşınan şehidin cenazesi omuzlara alınıp tekbirlerle şehitliğe getirildi ve saygı atışının ardından toprağa verildi.





BAKAN TÜFENKÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, elim kazadan büyük üzüntü duyulduğunu söyledi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Tüfenkçi, "Cenabı Allah rahmet etsin. Tabi onlar cenabı Allah'a yürüdü. Geride kalanları da bizlere emanet inşallah bir daha ülkemiz böyle kazalarla yüz yüze kalmaz karşı karşıya kalmaz. Vatanımız sağ olsun" dedi.

Bu arada 41 yaşında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un evine giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, annesi Sebahat Yakut'a başsağlığı diledi. Kötülere bir şey olmadığını hep iyilerin başına bunların geldiğini söyleyen Sebahat Yakut, "Kızımın babasını o küçük yaştayken kaybettik. Ben kızıma hem annelik hem babalık yaptım. Kızım bana dedi ki 'Anne sana bir şey olursa ben ne yaparım?' Kızım sen şimdi gittin ben ne yapacağım? Beni de al götür" diyerek ağladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yaptığı açıklamada, "Acılı aileye taziyeye geldik. Acılarımı paylaştık. Türkiye'nin ilk kadın komutanıydı. Kendisiyle tanışıyorduk. Aralık ayında görüştük beraber oturduk yemek yedik. Aydoğdu ve Yakut ile görüşmüştük. Acımız çok büyük milletimizin başı sağ olsun" dedi.



BİNBAŞI ONAY'IN CENAZESİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Binbaşı Koray Onay'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.

Şehit Onay'ın naaşı, Gelibolu Devlet Hastanesinden alınarak Yazıcızade Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Şehidin annesi Nahide Onay, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Burada helallik alınmasının ardından Onay için Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şehit binbaşının ailesine taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Arif Gökçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Gelibolu Şehitliğine götürülen Onay'ın naaşı burada defnedildi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YÜZBAŞI NURİ ŞENER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden dün düşen helikopterin içerisinde şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı Nuri Şener son yolculuğuna uğurlandı.



Şişli Feriköy'de bulunan Hasan Zeynep Cami'ndeki cenaze töreninde Şener'in cenazesinde annesi Fatma Şener, babası Ural Şener ve eşi Melike Şener güçlükle ayakta durdu.



Cenazeye Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve MHP İstanbul İl Başkanı Celal Adan katıldı.



Helallik istendiği sırada baba Şener, "100 bin kere helal olsun yavrum" diye bağırdı. Bu sırada Davutoğlu ve Hamzaçebi babayı teselli etmeye çalıştı.

KONYA'DA ŞEHİT ACISI

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer için memleketi Konya'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Özer'in cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'ndan Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

Bu sırada şehidin eşi Huriye Özer, tabuta sarılarak, "Selçuk'um, paşam. Burada mı görecektim seni. Yiğidim beni bırakıp gidiyor musun" diyerek gözyaşı döktü.

Annesi Nevin Özer de oğlunun resmini çevredekilere göstererek, "Bakın yiğit bu, yiğide bakın." diye ağladı. Daha sonra oğlunun tabutuna sarılan anne Özer'in, "Ben seni nasıl bu toprağa vereyim kuzum. Ciğerim, bu vatan toprağı için canını verdi." sözleri herkesi duygulandırdı.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Özer'i ise yakınları teselli etti. Şehidin kardeşi Mehmet Özer törende kardeşinin mavi beresini taktı.

Şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşegül Özer, bir yakınının kucağında, babasının tabutunun başına getirildi. Babasının fotoğrafına bakan küçük kız, davranışlarıyla çevredekileri hüzne boğdu.

Öte yandan, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın, şehidin tabutunun başındaki kalabalığın başka bir yerde durmasını istemesi üzerine bazı şehit yakınları, "Bırakın acımızı yaşayalım." diye karşılık verdi.

Şehit Özer'in cenazesi, Konya Müftüsü Akpınar'ın Doğrugöz Mahallesi Meydan Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.