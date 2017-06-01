Silivri öfkesi

FETÖ'nün cunta yapılanması "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yöneticileri ikinci kez hâkim karşısına çıkarıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın yargılandığı dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile demokrasi şehitleri Erol Olçok ve Prof. Dr. İlhan Varank'ın avukatları "Suçtan zarar gören" sıfatıyla duruşmaya katıldı. İlk duruşmada arkada oturtulan şehit yakınları ve gazilere, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın istediği üzerine bu kez önde yer verildi. Mahkeme başkanı Cem Karaca, duruşmada şehitlere rahmet diledi ve "Bu yargılama faaliyetini yürütebiliyorsak şehitlerimiz sayesinde" mesajı verdi. Ardından savunma yapan darbecilerin "İstanbul Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirdiği dönemin 3'üncü Kolordu Komutanı eski Korgeneral Erdal Öztürk, "FETÖ'cü değilim. Darbe girişimi sırasında televizyonlara bağlanarak darbe karşıtı açıklamalar yaptım. Ben masum olamaz mıyım?" dedi. Bir şehit yakını da "Kim yaptı o zaman bu darbeyi, uzaydan mı geldiler?" diyerek tepki gösterdi.Dönemin 1'inci Ordu Harekat Kurmay Başkanı eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler ise darbenin Genelkurmay Başkanlığı'nın emriyle yapıldığını düşünerek aldandığını söyledi. Gürler "Böyle bir gruba aldatılmış olarak hizmet etmek benim için en büyük talihsizliktir. İki gün önce bildiğim olayları kimseye söylemedim. Silahlı kuvvetlerin bir faaliyeti sandım" dedi.Duruşmayı izleyenler şu açıklamaları yaptı:Silivri uzak bir yer. Bakanlık olarak buraya ring seferler koyduk, şehit yakınları, gaziler, müştekiler ve davayı izlemek isteyenlere her türlü hizmeti sunacağız. Bu millet, bu hain darbe girişimini geriye püskürttü, bu hain darbeciler adalet önünde en ağır cezayı alacaklar. Milletimiz müsterih olsun.Bu mücadele bitmemiştir, henüz bu örgütün görünen yüzü açığa çıkmıştır. 60 yıllık bir yapının, bir yıllık bir mücadele sürecinde devletin bütün organlarından temizlenmesini beklemesin kimse. Hadisenin asıl tehlikeli tarafı şu; Gülenizm denilen ideoloji üzerinden bu coğrafya topyekûn küresel egemenlerin istediği noktaya getirilmek isteniyor.: Falan hastaymış, filanın şekeri varmış, tansiyonu varmış, uyuyamıyormuş... Uyumasınlar kardeşim, bize tuzak kuranlar uyumasın. İdam istiyoruz.