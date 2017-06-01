Terörist övücü ’a

Giriş Tarihi: 1.6.2017 10:12
Terörist övücü Cengiz Çandar’a suç duyurusu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Ziya Sözen, Gezi’nin daha sonra Kandil’e çıkan ‘kırmızı fularlı teröristi’ Ayşe Deniz Karacagil’in terör örgütü PKK/PYD için çatışırken Rakka’da öldürülmesine ‘İçim yandı’ diyen gazeteci ’a sert tepki gösterdi.

Savcıları göreve çağıran Sözen, Çandar'dan da halktan özür dilemesini istedi.

Sözen, şunları kaydetti:

"'ın terör örgütlerine ve teröristlere olan hayranlığını geçmişten beri biliyoruz. Bu konudaki suç dosyası oldukça kabarıktır. Çandar doksanlı yılların Türkiye'sinde parlatılan bir gazeteci olarak sık sık Kandil'e terör örgütü ile sözde röportaj yapıp terör örgütlerine yol haritası çizdiğini de biliyoruz.

PKK'lı teröristlere hayranlığını da her fırsatta dile getiren PKK sevicisi duayen! bir gazeteci olduğunu da biliyoruz. Terörist birisinin öldürülmesi olayında içi acımış olan Çandar'ın askerlerimiz polislerimiz ve güvenlik korucularımız şehit edildiğinde içi acımış mıdır? Yoksa sevinmiş midir?

Cengiz Çandar'ın kırmızı fularlı kıza içinin acıması asla tesadüf değildir. Bu sözde gazeteciler Gezi olaylarının tetikçileri ve kışkırtıcıları olmuşlardır. Bu sözde gazeteciler yerli ve milli olmayıp dışa bağımlıdırlar. Çandar hakkında savcılarımızın derhal soruşturma açmasını ve bu çağrımızı da olarak kabul etmelerini istiyoruz.

Çandar'ı bu aşağılık tutumundan dolayı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz."

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Terörist övücü Cengiz Çandar’a suç duyurusu
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