Terörist övücü Cengiz Çandar’a suç duyurusu

Savcıları göreve çağıran Sözen, Çandar'dan da halktan özür dilemesini istedi.

Sözen, şunları kaydetti:

"Cengiz Çandar'ın terör örgütlerine ve teröristlere olan hayranlığını geçmişten beri biliyoruz. Bu konudaki suç dosyası oldukça kabarıktır. Çandar doksanlı yılların Türkiye'sinde parlatılan bir gazeteci olarak sık sık Kandil'e terör örgütü ile sözde röportaj yapıp terör örgütlerine yol haritası çizdiğini de biliyoruz.

PKK'lı teröristlere hayranlığını da her fırsatta dile getiren PKK sevicisi duayen! bir gazeteci olduğunu da biliyoruz. Terörist birisinin öldürülmesi olayında içi acımış olan Çandar'ın askerlerimiz polislerimiz ve güvenlik korucularımız şehit edildiğinde içi acımış mıdır? Yoksa sevinmiş midir?

Cengiz Çandar'ın kırmızı fularlı kıza içinin acıması asla tesadüf değildir. Bu sözde gazeteciler Gezi olaylarının tetikçileri ve kışkırtıcıları olmuşlardır. Bu sözde gazeteciler yerli ve milli olmayıp dışa bağımlıdırlar. Çandar hakkında savcılarımızın derhal soruşturma açmasını ve bu çağrımızı da suç duyurusu olarak kabul etmelerini istiyoruz.

Çandar'ı bu aşağılık tutumundan dolayı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz."