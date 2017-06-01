Teröristbaşı Gülen'in kardeşi ağlayarak ifade verdi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'de gözaltına alınan ve tutuklanan kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kutbettin Gülen ve avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Gülen bel fıtığı rahatsızlığı olduğu için oturarak yaptığı savunmasında hakkında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisinin sadece matbaa işiyle uğraştığını ve tanık beyanlarının iftira olduğunu öne sürdü.

Ağlayarak çok sayıda sağlık sorunu olduğunu belirten Gülen, "Kim polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım." dedi.

Emekli olduktan sonra Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e bağlı Çağlayan Matbaası'nda 'danışman' olarak çalıştığını söyleyen Gülen, kendisi hakkında ifade veren tanıkları tanımadığını ileri sürdü.

Gülen, tanıklardan bir tek Nurettin Veren'i televizyonda gördüğünü ve Veren'in bir kere matbaaya geldiğini belirterek, matbaanın birinci katında sohbet toplantıları düzenlendiği iddialarını reddetti.

"KUTBETTİN GÜLEN YUKARIDA BİR İNSANDI. ONUN ÜSTÜNE LAF SÖYLEYECEK YOKTU"

Tanık Hüseyin Uğur Sarıçiçek, 39 yıl örgüt içerisinde kaldığını ve FETÖ üyesi olan herkesin Kutbettin Gülen'i tanıdığını belirterek, "Kutbettin Gülen yukarıda bir insandı. Onun üstüne laf söyleyecek yoktu." dedi.

Tanık Kemal Tekin, Çağlayan Matbaası'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek Kutbettin Gülen'in matbaada kapısında danışman yazan bir odası olduğunu ve genelde orada vakit geçirdiğini ileri sürdü.

Tanık Yunus Yıldırım da Çağlayan Matbaası'nda çalıştığını ifade ederek, "Kutbettin Gülen'le fazla muhatap olmazdık. Sabah gelirdi, odasına geçerdi, danışman yazardı odasında. Türkiye'nin dört bir yanında matbaayı gezmek için öğrenci ve esnaf grupları gelirdi." diye konuştu.

Hakimin, 'Ne özelliği vardı matbaanın, geliş sebeplerini soruyor muydunuz?' sorusuna Yıldırım, "'Abiler bizi geziye getiriyor' denilirdi." yanıtını verdi. Yıldırım, geziye gelenlerin Kutbettin Gülen'in matbaada olduğunu bildiklerini ifade etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin soy isimden dolayı tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları artmıştır. 9 tane rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilin sağlık durumu cezaevi şartlarında kötüleşmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ediyoruz." dedi.