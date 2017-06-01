Turizm Polisi dünyanın gündeminde!

Milyarlarca izleyicisi olan Çin Devlet Televizyonu CCTV, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde kurulan Turizm Şube Müdürlüğü'nü dünyaya tanıttı.

İstanbul'a gelerek Turizm Polisi ile ilgili Atatürk Havalimanı ve Sultanahmet'te çekimler yapan televizyon, yaptığı çekimleri The World Today isimli programda yayınladı. Programda hem Turizm Şubesi'nde görevli polislerin çalışma yöntemleri işlendi, hem de turistlere mikrofon uzatıldı. Haberde şubede görevli polislerin 5-6 dil bildikleri belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da kanala makamında açıklamalarda bulundu.

Çalışkan açıklamasında; "Bütün polisimiz bu konuda görevli ve yetkilidir. Ancak Turizm Polisi bu işin vitrin kısmı. İletişimi sağlayan, bütün mekanizmayı çalıştıran başlangıç kısmı Turizm Polisi'dir. 39 ilçe var İstanbul'da… 39 ilçemiz bu konuda eğitimden geçirildi" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin dış tanıtımında önemli bir rol oynayan ve 24 saat İngilizce yayın yapan CCTV, sadece Çin'de yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanalın merkezi Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bulunuyor. Kanal Türkiye'nin tanıtımına verdiği destek ile tanınıyor.