'ya suz seyahat bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 1.6.2017 08:52 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 08:55
Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat bugün başlıyor
ile Türkiye arasında suz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat bugün başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz