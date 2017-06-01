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Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat bugün başlıyor
Ukrayna
'ya
pasaport
suz seyahat bugün başlıyor
Giriş Tarihi: 1.6.2017
08:52
Güncelleme Tarihi: 1.6.2017
08:55
Ukrayna
ile Türkiye arasında
pasaport
suz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat bugün başlıyor
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