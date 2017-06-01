YPG’den Kandil’e Kandil’den ölüme

Türkiye'de ağır darbe yiyen PKK
, operasyonlar sonucu örgüte katılım sıfıra inince, gözünü Suriye'ye dikti. Suriye'de kadın-çocuk demeden ve yaşlarına bakmadan onlarca kişiyi zorla YPG
kamplarına alan terör örgütü, kısa bir eğitimin ardından önce Kandil
'e, buradan da ölüme gönderiyor. İstihbarat birimleri, Suriye'den Kandil'e götürülen ve çatışmalarda öldürülen teröristlerin isim ve fotoğraflarına yer verdiği bir rapor hazırladı.
SIKI TAKİP KATILIMI KESTİ
İstihbarat birimlerinin, sağ yakalanan ve teslim olan PKK'lı teröristlerin verdiği bilgilerle teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda hazırladığı rapora göre, güvenlik güçleri önce örgüte katılımın önünü kesti. Geçmiş yıllarda örgüte en çok katılımın yaşandığı İstanbul, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Bitlis'te yapılan operasyonlarda örgüte eleman kazandıranlar tek tek yakalandı.
KAYYUMLAR ETKİLİ OLDU
Dağa çıkan gençlerin yüzde 90'ının Doğu ve Güneydoğu'daki HDP'li belediyeler ve parti teşkilatlarında kuryelerle buluştuğu ve buralardan gönderildiği belirlenince, bu belediyelere kayyum atandı. Böylece örgüte para ve eleman akışı kesildi. PKK ile kırsal alanda mücadelede, insansız hava araçlarının etkin olarak kullanılması, hâkimiyeti güvenlik güçlerinin eline geçirdi. F-16'larla yapılan hava harekâtlarında da Kandil'deki kampların yüzde 80'i imha edildi. 150 günde 357 terörist etkisiz hale getirilirken, 143 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.
İŞTE O HAİNLERİN İSİMLERİ
Suriye'den Kandil'e getirilerek, burada öldürülen teröristlerden bazılarının isimleri şöyle: Argeş Şırnak (K) Renas Tunç, Bager Cudi (K) Resul Elemholi, Botan Germiyan (K) Kosar Muhammed, Canwelat Kados (K) Zilan Mihyeddin, Civan Kasımlo (K) Behment Mahmudi, Dersim Beritan (K) Senan Muhammedi, Destina Amara (K) Cane Süleyman, Gabar Aras (K) Cemşit Şeriati, Gülçin Didar (K) Münire Mina, Helwest Partizan (K) Hiwa Hamit, Hevidar Devrim (K) Faize Esedi, Kahraman Qamışlo (K) Muhammed Enter, Medya Ararat (K) Medya İsmail, Bager Cudi (K) Resul Elemholi, Mervan Afrin (K) Mervan Şexo.