43 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 11:50
43 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik nedeniyle Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

ARALARINDA YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU PKK'LILARA OPERASYON

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerinin kırsalında, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilenler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe, Hani'nin Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen, Kocaköy'ün Şaklat ve Yazıköy ile Dicle'nin Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi mahalleleri ile mezralarında 30 Mayıs'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 11.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
43 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz