AK Parti'de yeni atılım dönemi

AK Parti'de Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bir temayül yoklaması yapıldığını belirterek, bu nedenle bir buçuk saatlik bir ara verildiğini ve ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesinin açıklandığını aktardı.

Kendisine Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin de bu esnada tevdi edildiğini anlatan Dağ, Ar-Ge birimine, partiye ve Türkiye'ye katkı sağlamak adına yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

"AK PARTİ BİR SIÇRAMA DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRMELİ"

AK Partinin tekrar bir sıçrama dönemi gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizen Dağ, "15 yılın tabii ki bir yorgunluğu olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın demiş olduğu metal yorgunluk gibi durumlar olabilir, teşkilatlarda da olabilir, insanlarda da olabilir yani bu bizi çalışmaktan ve koşuşturmaktan geri durdurmayacaktır." diye konuştu.

20 yıldan bu yana siyasetin içinde olduğunu ve bunun 13 yılını AK Parti teşkilatları içinde geçirdiğini anlatan Dağ, bu süreçte de siyaset ve vatandaşlarla birebir temas yolunu tercih edeceklerini ve Ar-Ge Başkanlığı olarak da bunun tüm Türkiye'de koordinasyonunu sağlayacaklarını aktardı.

CUMHURBAŞKANIMIZ HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRE VERDİ

Dağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Genel Başkan olmasıyla yeni bir 6 aylık atılım dönemi gerçekleştirmeyi ortaya koydu. Bu minvalde bakanlara da önümüzdeki 6 ay içinde hızla millete direkt temas edecek yapılması gereken işleri ortaya koymaları için haziran sonuna kadar süre verdi." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların millete fayda sağlayacağı gibi partiye de olumlu etkisinin olacağına işaret eden Dağ, "Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, bu icraatların hayata geçmesi noktasında esasında bir denetim değil bir koordinasyon ortaya koyacağız." dedi.