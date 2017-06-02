Avrupa'ya kaçmaya çalışan profesör tutuklandı

Alınan bilgiye göre, hakkında yurtdışına çıkma yasağı bulunan Erciyes Üniversitesi'nde görevliyken ihraç edilen Prof. Dr. Osman Canko (41) emniyetteki gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Canko, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY

Meriç ilçesinde yaya olarak dolaşan Y. Canko'nun (65) durumundan şüphelenen jandarma, hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunan, FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Erciyes Üniversitesinden ihraç edilen oğlu Osman Canko ile buluşacağını tespit etmişti.

Dürbünle gözetleme yapan baba Canko'nun oğlunun yurtdışına kaçma girişiminde yardım edeceği değerlendirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan Y. Canko savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.