Başbakan Yıldırım, Destici'yi kabul etti

İHA

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Giriş Tarihi: 2.6.2017 12:48
Başbakan Yıldırım, Destici'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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Başbakan Yıldırım, Destici'yi kabul etti
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