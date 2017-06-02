Bayrağı diktiler şehit düştüler

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'da yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerlerden geriye buruk hikâyeler kaldı. Tıpkı tüm kariyerini terörle mücadeleye adayan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın (51) kahramanlıklarla dolu yaşam öyküsü gibi. Aydoğan Aydın 45 gündür büyük operasyonun sürdüğü Kato Dağı'na 16 Mayıs'ta Türk bayrağını diken timin başındaki komutandı.Tokat doğumlu Aydın Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü örgüte yönelik operasyonlarda en ön saftaydı. 1997-1998 yıllarında Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda Aydın'ın emrindeki timle irtibat kesildi. Kahraman komutan, timiyle birlikte PKK çemberini yararak yurda döndü. Kayseri Komando Tugayı'nda da 2 yıl boyunca tugay komutanlığı yaptı.Kaderin cilvesi Aydoğan Aydın'ın 1988-1992 arasında görev yaptığı İstanbul 6. Piyade Tugay Takım Komutanlığı sırasında terörle mücadele için ilk gittiği yer de Şenoba'ydı. Aydoğan Paşa 25 yıl sonra aynı yerde şehit oldu. Ömrünü terörle mücadeleye adamış Aydın'ı en güzel anlatansa ise eski bordo bereli Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar oldu: "O Türkiye'nin hem şehidi, hem de kahramanıdır..."Şehit Tümgeneral Aydın 1997'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda tim komutanıydı. Aydın'ın kendi ölüm emrini verdiği o geceye şahit olan bir asker yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Aydoğan Aydın, 'Irmak 117' telsiz kodunu kullanıyordu. Zap doğusundaki 'Mehmetçik' tepedeydik. Irmak 117'nin timi, Link Dağları'nda peşmergeyle birlikte PKK'yla çatışıyordu. Bir gece çok şiddetli çatışma başladı. Irmak 117, Amediye'de bulunan üst makamına, 'Peşmergeler dayanamıyor, önümdeki mevzi düştü' dedi. Tugay komutanımız 'Bizden bir isteğin var mı' diye sordu. Irmak 117, ancak bir Türk askerinin kurabileceği bir cümle kurdu: 'Bulunduğum yeri ateş altına alın!' Bir süre birbirimizin yüzüne bakamadık. Derin bir sessizlikten sonra, bütün ateş destek vasıtalarıyla o noktayı ateş altına aldık. 3 gün sonra Zap batısında çıkan bir çatışmada Irmak 117'nin sesini duyduk. Kardeşime kavuşmuş gibi oldum..."Aydoğan Aydın, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimi sırasında bulunduğu Hakkâri'nin Çukurca ilçesinden Kayseri'deki tugayını arayıp "Bir tek asker garnizon dışına çıkmayacak" emrini de verdi. Verdiği emir sayesinde Kayseri'de askerin sokağa çıkmasını engelleyen Aydın, son YAŞ toplantısında tümgeneralliğe terfi etti.Aydoğan Aydın, askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iç hizmet harekatlarında askeriyle cephede savaştığı için "Asker Aydoğan" lakabıyla anılıyordu. Silah arkadaşlarının, "Mermi ruhlu asker" diye tanımladığı Aydın'ın Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşı avukat Bülent Selçuk ise şunları söyledi: "Kendisi 1981-85 arası dönem arkadaşımdı. Zaman zaman devre geceleri düzenliyorduk. En son Ankara'daki gecede görüşmüştük. Çok gayretli, kabiliyetli bir arkadaştı. Durduğu yerde proje üretirdi. Cengaver biriydi."SABAH