Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlar buluşmasında önemli mesajlar

Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Çorum, Düzce, Hatay, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarları misafir ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yerimiz küçük ama gönlümüz büyük. İnşallah yeni yerimiz yapılıyor, orada aynı anda 2 bin civarında muhtarımızı ağırlayabileceğiz." ifadesini kullandı.

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askere, ayrıca Lice'deki operasyonda şehit olan üç askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"23. Sınır Tümen Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Aydın'ı, Kayseri Komando Tugay Komutanı olduğu dönemde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine kadar sergilediği o güçlü duruşla da hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da da güçlü bir duruşu olmuştur. Kato Dağı'ndaki operasyonları yöneten Tümgeneral Aydın, buradaki başarısıyla da gerçekten çok değerli, müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir. Ülkemizin bundan sonra vereceği mücadelelerde de önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz bu komutanımızın ve diğer askerlerimizin kaybından fevkalade müteessirim.

Görüyorsunuz, şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler tepesi hiç boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz."

ERDOĞAN ŞEHİDİN 'HANKE'YE AĞIT' ŞİİRİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992'de üsteğmen iken yazdığı "Hanke'ye Ağıt" şiirinin "Doksan kişiydik biz o gün / Aç, susuz, uykusuz / Nasır tutmuş ayaklarla / Yürüyorduk kaygusuz / Sis, çamur, kanla, terle / Üzerindeydik bulutların / Ayrım Hanke Yaylası'nda / Yeşerirken umutlarım / Soğuk namlular elimizde / Yürüyorken dağlara / Şehitlerden selam geldi / Savaşan tüm sağlara / Uzaklarım yakınlaştı / İnancımla, davamla / Uyan Hanke geliyorum / Heybetimle, havamla." dizelerini okudu.

Mücadelesiyle milletin umutlarını yeşerten komutan Aydın'ın mekanının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Bir hafta önce Kato Dağı'nda İçişleri Bakanımız Sayın Soylu ile beraber orada incelemelerdeyken, kendisiyle telefonda görüşmüştüm. Ve orada 'Cumhurbaşkanım, bizim bu mücadelemiz sadece burası için değil, buralarda zafere ulaştığımızda İstanbul'da da zafere ulaşmış olacağız, Ankara'da da yurdumuzun dört bir yanında da.' demişti. İşte bu kahramanlarla yürüyoruz, ruhu şad olsun. Hiç merak etme, Allah'ın izniyle bıraktığınız yerden bu bayrak yere düşmeden yola devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da şehit olanları bir kez daha rahmetle yad etti.

- "BU MÜHİMMATI TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERENLERİN AMACI NEDİR?"

Vatan topraklarının her bir karışının namusları olduğunu, kimseye el uzattırmayacaklarını, buna cüret edene de dünyayı dar edeceklerini vurgulayan Erdoğan, İstiklal Harbi'nden bugüne kadar vatan topraklarını korumak için kesintisiz bir mücadelenin yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, terör örgütleri üzerinden ülkeyi bölmeye, milleti parçalamaya çalışanlara bugüne kadar fırsat vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini kaydetti.

Bu güçlü duruşun elbette bir bedelinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şehitler ve gaziler olduğunu ama hiçbir şehidin kanını yerde, geride bıraktıklarının da ahını havada bırakmayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece son iki yılda sınırlar içinde ve dışında yapılan operasyonlarda 10 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşılık dün Lice ve Şenoba'da verdiklerimizle 945 şehidimiz var. Aynı dönemdeki operasyonlarda 8 bin 300 silah, 1 milyon 270 bin mermi, 360 ton patlayıcı madde, 18 bin el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Şimdi soruyorum sizlere, bir orduyu baştan sona donatacak kadar büyük miktarlardaki bu silahları, bu mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir? Kimse kimseyi kandırmasın. Amacı, Türkiye'yi bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer pek çok ülkenin başına gelen felaketlere maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikardır.

Terör örgütleri bu kirli hedeflerin sadece maşalığını yapıyor. Devletimiz her kademesine sızmış hainlerden temizlendikçe, terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar da artıyor. Geriye dönüp baktığımızda terörle mücadelemizin niçin arzu ettiğimiz şekilde ilerlemediğini çok daha iyi görüyoruz. 'Hırsız içeriden olunca, kapı kilit tutmaz' diye bir atasözümüz var. Hırsız içeriden, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. FETÖ ve PKK için gayret eden içerideki hainler, ülkemize verdikleri pek çok zararın yanında, terörle mücadelemizi de baltalamışlardır."

'ELBET O DESTEKLER BİR GÜN KESİLECEK'

Terör örgütleri FETÖ ve PKK için gayret eden içerideki hainlerin Türkiye'ye verdikleri pek çok zararın yanında terörle mücadeleyi de baltaladıklarının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; 'Görmedim, duymadım, söyledim' diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz? Sen F16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala 'Görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım' diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, her şey görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.

Diğer terör örgütleri için de aynı durum geçerlidir. Artık bu ülkenin ekmeğini yediği, bu milletin imkanlarını kullanıp, gizliden gizliye ülkesine ihanet etme dönemi geride kaldı. 2015'teki çukur eylemleri PKK'nın, 15 Temmuz darbe girişimi de FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermiştir. Bir şüpheniz var mı bunda? Her şey ortada mı, soruyorum sizlere?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin, muhtarlarıyla da el ele çalışarak bunları tamamen gün yüzüne çıkaracağına vurgu yaptı.

Bu örgütlerin yularlarını ellerinde tutan güçlerle birlikte deşifre olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Açık konuşuyorum, eğer kendilerine verilen dış destek olmasa Türkiye, bölücü terör örgütünü, diğer terör örgütlerini de bu yıl sonuna kalmadan eylem yapamaz hale getirecek imkana, kabiliyete ve kararlılığa sahiptir. Elbette o destekler bir gün kesilecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı, hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu, hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız, lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hrıstiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "38. Muhtarlar Toplantısı"nda muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin güvenliği ve geleceğinin sadece kendi sınırları içindeki mücadeleyle mümkün olmadığını herkesin bilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, Suriye tarafından Türkiye tarafına atılan kurşun ve roketlerle sınır boyundaki yerleşim yerlerinde kayıplar verildiğini hatırlattı.

Gaziantep'te 53 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan canlı bomba saldırısının ardından karar vererek "Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatacağız" dediklerini belirten Erdoğan, Cerablus, El-Rai, Dabık ve El-Bab'a girildiğini, DEAŞ'ın buralardan temizlendiğini ve o toprakların sahipleri olan Araplara verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağdan ve soldan ciddi şekilde sıkıştırılmamıza rağmen bu operasyonu hedefine ulaştırdık, 'Kusura bakmayın artık göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz' dedik. Çünkü 'Sizlerle dayanışma halinde bunu yapalım dedik' olmadı. Şimdi buradan yine söylüyorum, bundan sonra da eğer topraklarımıza oralardan en ufak bir taciz olursa, saldırı olursa biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız, hiç kimse bundan endişe etmesin." diye konuştu.

- "SADECE DUVAR ÖRMEKLE KALMIYORUZ"

Suriye sınırının yaklaşık 651 kilometrelik bölümünün muhkem duvarlarla örüldüğünü, tüm sınıra aynı şekilde duvar öreceklerini, böylece terörist giriş çıkışı ve silah aktarmalarını engelleyeceklerini belirten Erdoğan, "Sadece duvar örmekle kalmıyoruz ve bu duvarları da aynı zamanda tüm araç gereçlerle donatıyoruz. İşi kolaylaştıracağız, Irak sınırında aynı şeyi yapacağız ve İran sınırının da uygun olan yerlerinde bunu gerçekleştireceğiz çünkü giriş çıkışlar ülkemize artık daha kontrollü bir şekle dönüşsün. Giremeyecekler. Sadece malum giriş çıkış kapıları vardır oralardan giriş çıkış yapabilir. Kim? Normal vatandaş, terörist değil. Bugün artık Kilis'te hiçbir vatandaş inşallah nasıl 'Başımıza roket düşer mi?' endişesini taşımıyorsa tüm illerimizde de artık bu hale inşallah geleceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, teröristlerden temizlenen bölgelere dönen 100 binin üzerinde Suriyelinin kendi topraklarında güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürdüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan çıkartacağımız ders şudur; ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyorsak önce sınırlarımızın ötesini güvenli hale getirmek mecburiyetindeyiz. Hem kendi vatandaşlarımızın hem de bize sığınmış kardeşlerimizin geleceği için bu sorumluluğu üstlenmek mecburiyetindeyiz. Bizden sınırlarımız boyunca gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı. 15 Temmuz ihanet girişimi daha önce sezdiğimiz, tahmin ettiğimiz, ufak tefek emarelerini gördüğümüz pek çok gerçeği gün ışığına çıkardı. Karşı karşıya geldiğimizde yüzümüze gülenlerin arkamızdan neler çevirdiğinin gayet iyi farkındayız. Elbette bizim önceliğimiz meselelerimizi siyaset yoluyla, diplomasi yoluyla, görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturmaktır ama bunların işe yaramadığı yerde ülkemizin ve milletimizin bekasını korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmesini de çok iyi biliriz."

- "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirinden "Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır, bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir" dizelerini okuyan Erdoğan, "İşte 15 Temmuz'da gördük ki bugün de ülkemizde kendini tarihe vermeye hazır 80 milyon kahraman hazır bekliyor. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yoktur, olmayacaktır. Ülkemizi korumak için nereye kadar gitmemiz gerekiyorsa oraya kadar gideceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. İşte bunun için ne demiştim, 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Ne zaman, nerede? Herhalde bunu açıklayacak değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, endişelerinin ve kavgalarının sadece kendileri için olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz ülkemizdeki ve bölgemizdeki kardeşlerimizle birlikte tüm dünyanın huzuru, güvenliği, iyiliği için çalışıyoruz. Özellikle terörle mücadele konusundaki hassasiyetimizin, çağrılarımızın gerisinde bu anlayış vardır. Türkiye'nin sözüne kulak verilmedikçe dünyanın her köşesinde terör eylemlerinin cüreti ve sıklığı artıyor. Son dönemde Afganistan'dan Fransa'ya, Pakistan'dan İsveç'e, Irak'tan Belçika'ya, Suriye'den İngiltere'ye, Filipinler'den Almanya'ya kadar pek çok ülkede kanlı terör saldırıları oldu. Bakınız bu terörü Türkiye'nin sorunu olarak görenler için çok ibretlik bir fotoğraf var, işte bu olaylar. Türkiye 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ederken, -bunlar terör şüphelisi, bunları sınır dışı ediyoruz ve haber de veriyoruz- 53 binine ülkeye giriş yasağı koyarken maalesef bugün eylemlerle sarsılan Avrupa ülkelerinden ciddi bir istihbarat desteği alamamıştır. Tam tersine bu ülkeler Türkiye'nin terör örgütü üyesi olarak bildirdiği isimleri korumuş, kollamış hatta iltica başvurularını kabul etme yoluna gitmiştir. Almanya bunlardan bir tanesidir, bakın bu kadar açık konuşuyorum. Hatta hatta şu anda bir çok NATO'da görev yapan subayları dahi bazı NATO'daki ortaklarımız, müttefiklerimiz iltica taleplerini kabul etmişlerdir."

- "KUSURA BAKMAYIN BUNDAN SONRA HER ŞEY KARŞILIKLI"

Geçen günlerde ABD'de gerçekleşen terör saldırısını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'da ırkçı bir terörist sadece ve sadece Müslüman oldukları için iki kadına saldırmışlardır. Aynı terörist onları korumaya çalışan iki kişiyi de bıçaklayarak öldürmüştür. Amerika bu olayın vehametini dikkat edin 'terörist' olarak suçlamıyor, bunu 'nefret suçu' diyerek azaltmaya çalışsa da bu bir terör saldırısıdır. Buna nasıl nefret suçu dersin, böyle bir şey olabilir mi? Ey Amerika ekonomik olarak dünyada çok büyük bir ülke olabilirsin ama hak ve adaletler konusuna gelince kusura bakmayın. Bakınız Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı, hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu, hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız, lafa değil.

Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hrıstiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir. Batı ülkeleri teröristlere, terör örgütlerine karşı sergiledikleri bu çifte standardı terk etmeden huzura ve güvene kavuşamayacaklardır. Türkiye teröristlerle ilgili talepte bulunduğunda 'Bizde yargı bağımsızdır' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışanlar benzer istekleri bize yönelttiklerinde aynı ilkeyi asla gözetmiyorlar. 'İşte böyle, böyle, bizim vatandaşımız sizde cezaevinde onu bize verin'. Tamam da önce siz cezaevinde olmayan terörist başını bize bir verin bakalım. Ona 400 dönüm arazi tahsis edeceksiniz, oradan 170 ülkeyi idare edecek böyle bir terörist, 80 koli dosya göndereceğiz, bütün bunlar elinizde buna rağmen hala 'Öyle mi, böyle mi?' deyip zaman kazanmaya çalışacaksınız, böyle bir şey olamaz. Bu aramızdaki itimadı sarsar. Nitekim de sarsıyor. Biz bedel ödüyoruz, 249 şehidimiz var bizim 15 Temmuz gecesi, 2 bin 193 gazimiz var siz bize bunları unutturamazsınız. Kusura bakmayın bundan sonra her şey karşılıklı, sizin yargınız mı var? Bizim de yargımız var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey dünya, terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, tavrınızı, tutumunuzu lütfen gözden geçiriniz. İşinize gelen eylemleri yapan terör örgütlerine arka çıkar, silah ve para başta olmak üzere her türlü desteği verirseniz, namlunun ucu size döndüğünde sesinizi duyacak kimse bulamazsınız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "38. Muhtarlar Toplantısı"nda, terörle ilgili hususların yargıdan önce siyasetin konusu ve bir devlet politika olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Terörle mücadele konusunda tüm dünyaya çağrıda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ey dünya, terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, tavrınızı, tutumunuzu lütfen gözden geçiriniz. İşinize gelen eylemleri yapan terör örgütlerine arka çıkar, silah ve para başta olmak üzere her türlü desteği verirseniz, namlunun ucu size döndüğünde sesinizi duyacak kimse bulamazsınız. Bunu da böyle biliniz. Biz teröre çok kurban vermiş, terör yüzünden büyük maddi ve manevi acılar çekmiş bir ülke olarak tüm dünyaya çok geç olmadan bu konuda ortak bir anlayış birliğine varılmasını teklif ediyoruz. Bu çağrımızda samimiyiz ve üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

"Türkiye'nin gücü, karşılaştığı tüm zorluklara, sıkıntılara, saldırılara, engellemelere rağmen kendi yolunda ilerleyebilme iradesine ve imkanına sahip olmasından kaynaklanıyor." diyen Erdoğan, Türkiye'nin hem terörle mücadele ettiğine hem de insani yardımlar konusunda milli gelirine oranda ilk sırada gelecek bir gayret ortaya koyduğuna dikkati çekti.

"Veren el alan elden hayırlıdır." sözüne inandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz hem bölgemizdeki krizlerle uğraşırız hem küresel düzeyde yatırımları hayata geçiririz. Biz hem ekonomide maruz kaldığımız haksız engellemelerin üstesinden geliriz hem de büyümemizi devam ettiririz. İşte nisan ve mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Nisanda ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış gösterdi. Mayıs ayı geçici rakamları da bu ay da ihracatın yüzde 16 artığına işaret ediyor. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat artışı yüzde 10 seviyesindedir. Mayıs itibarıyla da 12 aylık ihracatımız da 147 milyar doları buldu. İş adamlarımızla dünyayı adeta karış karış gezerek yeni kapılar açmak için gösterdiğimiz çabaların meyvelerini hamdolsun yavaş yavaş topladığımızı görüyoruz. Şu anda Rusya da yaptırımlarını, Sayın Putin'in attığı imzayla kaldırmış durumda. İnşallah Rusya'ya yönelik ihracatımız da hareketlenecektir."

- "2035'E YÖNELİK HEDEFLERİMİZİ BELİRLEYECEĞİMİZ ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ"

Türkiye'nin istihdamda da sıkıntılı dönemini geride bıraktığını bildiren Erdoğan, "Başlattığımız istihdam seferberliğiyle yılbaşından bu yana 1,2 milyon yeni istihdam oluşturduk. İnşallah yakın bir zamanda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz." dedi.

"16 Nisan halk oylamasıyla birlikte 2013 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde süren seçim ve karmaşa dönemini artık geride bıraktığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde önce milletimizin birikmiş meselelerinin çözümüne yönelik 180 günlük bir kısa vadeli eylem programı hazırlayıp hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, 2019 seçimlerine kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde 2023 hedeflerini güncelleyeceklerini ve bu yöndeki çalışmaları hızlandıracaklarını belirterek, "Ayrıca 2035 yılına yönelik hedeflerimizi belirleyeceğimiz yeni bir çalışma başlatıyoruz. Milletimiz bugüne kadar bize her konuda destek verdi, güç verdi. Şimdi sıra bizde. Milletimizin bu fedakarlıklarına, bu gayretlerine karşılık demokraside ve ekonomide yeni atılım dönemini inşallah hep birlikte neticeye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Muhtarla buluşmaların siyasetten ekonomiye, kültürden spora her konuyu değerlendirdikleri, adeta "fikir şöleni" şeklinde geçtiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk başlarda birileri, bizim buradaki muhabbetimizin ve kucaklaşmamızın anlamını çözemediği için meseleyi çarpıtmaya hatta işi muhtarlara hakarete vardırıyordu. Sonra baktık ki onlar da muhtarlarla toplantı yapmaya başladılar. Bu iyi bir gelişme değil mi? Çünkü muhtarlarla bir araya gelen ne kadar genel başkanlar ve liderler olursa neticeye ulaşmak da o kadar hızlanır. Açıkcası bundan memnun olduk. Hiç değilse bu şekilde muhtarlarımız aracıyla ülkemizin ve milletimizin gerçek gündemi, gerçek meselelerini öğrenme imkanına kavuşurlar diye ümit ediyoruz. Demokrasi piramidinin ilk basamağı olan muhtarlar ile son basamağı olan cumhurbaşkanının bu güzel birlikteliği aradaki tüm mekanizmaları da tabii olarak harekete geçiriyor. Milletvekilinden belediye başkanına, vali ve kaymakamına kadar herkesin muhtarlarımızla olan ilişkilerine bu buluşmaların çeki düzen verdiğine inanıyorum."

- "BÖYLE ŞEDDELİ YALAN OLUR MU?"

Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni bir döneme girildiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni dönemde inşallah sizlerle daha yakın bir istişare ve iş birliği içinde olacağız. Her ne kadar bazıları 'muhtarlıklar kapatılacak' yalanıyla kafaları bulandırmaya çalıştıysa da 16 Nisan'da bunlara en güzel cevabı sizlerin verdiğini biliyorum. Muhtarlıklar kapandı mı? Böyle şeddeli yalan olur mu? Anayasayla teminat altına alınmış olan bir muhtarlık müessesesini 'Seçilecek cumhurbaşkanı ertesi gün kapatacak.' diyor. Böyle bir şey yok. Nasıl bu yalanı da uyduruyorsun? Siyaset dürüstlük üzerine kuruludur, yalan üzerine değil. Onun için de yalana müracaat edenlere benim muhtarlarım haddini bildirmelidir. Muhtarlarımız yeni Türkiye'nin inşasında bizim en büyük yardımcılarımız olacaklardır. Mahalleler ve köylerden başlayıp dalga dalga ülkemizin tamamını kucaklayacak yeni demokrasi ve kalkınma hamlemiz için hep birlikte çok daha fazla çalışmalı ve gayret göstermeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanılan sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun, bu sıkıntıları çıkartanlar ne kadar güçlü olursa olsun asla geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Merhum Abdurrahim Karakoç'un, "Yerindedir daha aklım, iradem. Ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, Susarsam, hakkını helal etmesin." dizelerini anımsatan Erdoğan, "Biz de susmayacağız. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz, anlaştık mı muhtar kardeşlerim?" şeklinde konuştu.

Muhtarların yerelden başlayıp, genele yayılan bir davanın mücadele erleri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Demokrasi sizde başlar ve bilesiniz ki sizde biter. Onun için yükünüzün ne kadar ağır, ne kadar önemli olduğunu bilmenizi istiyorum." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından muhtarlarla iftara geçti.