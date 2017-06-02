Cumhurbaşkanı üç üniversiteye atadı

Giriş Tarihi: 2.6.2017 06:50 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 06:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , üç üniversiteye   ataması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine üç üniversiteye atadı.

Buna göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Erhan Güzel atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversiteye rektör atadı
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