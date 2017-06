Darbecilerin "ziyaret" şifresi çözüldü

FETÖ'cü darbe girişiminin harekât merkezi olan Akıncı Üssü'nde yakalanan darbecilerin kullandıkları "ziyarete gelmiştik" sözünün bir şifre olduğu ortaya çıktı. Şifreyi, Yurtta Sulh Konseyi Üyesi darbeci Albay Mustafa Barış Avıalan ele verdi. Avıalan, "Ters bir şey olursa bir arkadaşımı ziyaret gelmiştim der, kurtarırım diye düşündüm" ikrarında bulundu.



Darbe girişimi soruşturmaları sırasında özellikle Akıncı Üssü'nde, Kemal Batmaz başta olmak üzere çok sayıda sivil darbeci tespit edilmişti. Üste aynı zamanda burada görevli olmayan başka birliklere bağlı darbeci askerlerin de varlığı tespit edilmişti. Bazıları Ankara dışındaki birliklerden, bazıları da Ankara'daki komutanlıklardan gelen darbeciler savunmalarında, "Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim" savunması yapmışlardı. Bu nedenle Akıncı Üssü'nün "ziyaretçileri" çok konuşulmuştu. Akıncı'da yakalanan başka birlik personeli cuntacıların kullandığı bur "ziyaret" savunmasının bir şifre olduğu, 15 Temmuz'da izinli olduğu halde Genelkurmay'dan Akıncı'ya giden Yurtta Sulh Konseyi Üyesi eski Kurmay Albay Musatafa Barış Avıalan'ın ifadesiyle ortaya çıktı.



"TERS BİRŞEY OLURSA ZİYARET DERİM"

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan ve darbe girişimi öncesinde Adil Öksüz'ün başkanlık ettiği toplantılara katıldığı bilinen Avıalan, Akıncı üssüne, askeri telefon hattından yapılan bir görevlendirme ile gittiğini anlattı. Askeri santralden arayan kişinin isim vermediğini, "Kare 2" gibi bir şifre kullanarak, "Bu kişi bana, 'size harekat yıldırım bir telefon emri iletmem istendi' dedi ve alınan ciddi bir terör saldırısı istihbaratı olduğunu söyledi. 'Genelkurmay Başkanı da katılacak' dedi" diye konuştu. Bu şekildeki bir emirden şüphelendiğini, bunun üzerine amirleri Mehmet Partigöç ve İlhan Talu'ya ulaşıp bilgi almak istediğini ancak ulaşamadığını anlatan darbeci Albay "ziyaret şifresi"ni de şöyle ele verdi:



"Şüphelendiğim için o an kısa bir değerlendirme yaptım ama emir askeri hattan geldiği için daha fazla sorgulamadım. Yine de ters bir şey olursa 'bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim' der, durumdan kurtarırım diye düşündüm. Buna rağmen askeri hattan Akıncı Üssü'nü aradım. Beni bir yere bağladılar. Oradaki asker kişi bana 'sosyal bir faaliyet olacak diye biliyorum' dedi. Ben de içeriğini söylemek istemiyor herhalde diye düşündüm ve Akıncı'ya gittim."



?Avıalan savunmasında, "olabilecek ters durum"a açıklama getirmezken cuntacının bu sözleri, darbecilerin başarısız olunması halinde yakalandıkları yerlerde neden bulunduklarını "ziyaret" ile açıklamayı düşündüklerini ortaya koymuş oldu.



SAVCILIKTA ASKER, MAHKEMEDE SİVİL

Darbeci Avıalan savcılıktaki ifadesinde Akıncı Üssü'nde emirleri, kendisinden rütbeli askerlerden aldığını söylerken mahkemede bununla tamamen çelişen ayrıntılı anlatımlarda bulundu.



Akıncı'da beklerken sivil giyimli bir kişinin "Genelkurmay'dan gelen var mı" diye sorması üzerine kendisini tanıttığını anlatan Avıalan bu kişinin A4 kağıdı büyüklüğünde bir zarfı kendisine uzatıp bunu Genelkurmay Başkanlığı'na götürmesini istediğini, içeri girerken aranacak bir telefon numarası verdiğini, bu zarfı da bir kişinin kendisinden alacağını söylediğini belirtti.



Bu durumdan şüphelenmesi üzerine zarfı almayı reddettiğini söyleyen Avıalan sivil kişilerin burada bulunan askeri personelden telefonlarını topladıklarını söyledi. Darbeci Albay, aynı sivil kişilerin sonra kendilerine başka hatların bulunduğu telefonlar verildiğini ve görüşmelerini buradan yapmalarının istendiğini belirtti. Sanık Avıalan'ın sözünü ettiği "başka hatlı telefonların" darbeciler tarafından 15 Temmuz'da kullanılan "patates hatlar"dan olup olmadığı sorusu gündeme geldi.



"OK YAYDAN ÇIKMIŞTI"

Duruşmada ifadesi alınan bir diğer isim de darbe bildirisinin TRT'de okutulması emrini de veren Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Mehmet Kutsi Barış oldu. Darbeci Albay ifadesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan'ın televizyondan yaptığı açıklamaları dinledikten sonra fikirlerinin değişmeye başladığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:



"O zaman bir şeylerin farklı olabileceğini düşündüm. Ancak tam bir sonuca varamadım. Çünkü televizyondan seyretmeye benzemiyordu hiçbir şey. Biz de bu ters gittiğini düşündüğüm sürecin içinde istemeden yer aldık. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı ben bugün burada sıkıyönetim mahkemesinde yargılanacaktım. Ben bu girişimi öğrendim ne yaptım. Bir sefer ok yaydan çıkmıştı. Şimdi siz bana 'ok yaydan çıkmış git oku geri getir' diyorsunuz. Bir sürü faaliyetin içindesiniz, bu oku nasıl geri getirirsiniz. Ama ben buna rağmen yine de Genelkurmay'a giden ekibe polisle ve vatandaşla karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyardım. TRT'ye giden ekibin geri dönüşünü sağlamak için de ikinci bir ekip çıkardım."



SAVCI: MAKİNE YALAN SÖYLEMEZ

Sanık Mehmet Kutsi Barış'ın telefon görüşmelerini inkar etmesi üzerine savcı Aytekin Cenikli, "Telefon görüşmelerini de inkar ediyorsunuz, insanlar yalan söyleyebilir ama makineler söylemez. HTS kayıtlarında var" diye çıkıştı. Savcı Cenikli, "Burada savunmalarınızda demogoji sanatının inceliklerini görüyoruz. O nedenle size çok basit soru soruyorum. Bildiriyi kimin adına okuttunuz?" diye sordu.