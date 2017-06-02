Emniyet Müdürü'ne 'bylock' cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tek tek dosyalarda yargılanan tutuklu sanıklar 3. Sınıf Emniyet Müdürü K.Y. Bandırma Kapalı Cezaevi'nden, komiser yardımcısı E.G. Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile polis memurları Y.E. ile M.G. ise duruşma salonunda hazır edildi.

2012 yılında İskenderun Emniyet Müdürü iken Kayseri'ye tayin olan ve 18 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilen tutuklu sanık 3. Sınıf Emniyet Müdürü K.Y. by lock programını kullanmadığını ve sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliyesini istedi. 11 aydır tutuklu olduğunu söyleyen komiser yardımcısı E.G. ve diğer polis memuru sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık 3. Sınıf Emniyet Müdürü K.Y. ile polis memuru M.G.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. K.Y.'nin tutukluluk halinin devamın hükmeden mahkeme, tutuklu sanık M.G.'nin ise tahliyesine karar verdi.

Raporları beklenen Y.E. ve E.G.'yi delil karartma şüphesi olmadığından tahliye eden mahkeme, bu iki davayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

