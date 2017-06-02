FETÖ’cüler MGK toplantılarını dinlemiş

FETÖ'nün 2011'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarını kaydettiği ve kozmik görüşme içeriklerini örgüt mensubu polisler vasıtasıyla tapeleştirdiği (yazıya döktüğü) anlaşıldı. Bu önemli bilgi, FETÖ'nün yasadışı izleme ve dinleme faaliyetlerini konu alan dosyada yer aldı. Dosya kapsamında ifade veren Yiğit Uyar adlı polis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde MGK toplantılarının ses kayıtlarını yazıya döktüğünü itiraf etti. Uyar, ayrıca FETÖ'nün, Erdoğan'ın telefon konuşmalarını başbakanlığı döneminde dinlediğine ilişkin de önemli bilgiler aktardı.Uyar'ın itirafları dosyada şu cümlelerle yer aldı: "2011'de Kurban Bayramı'na yakın bir zamanda başkomiser Özgür Türker ses kaydı getirdi. Ses kaydı çok uzundu. Osman Oktay Ilıcan ve Ahmet Arif Atak isimli polis memurları ile birlikte yazıya döktük. Sesin içeriğinden anladığım kadarıyla MGK toplantısıydı. Çünkü konuşanlar o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kuvvet komutanlarıydı. Kuvvet komutanları Başbakana detaylı bilgiler aktardı. Bu sesleri çözdüm, ancak diğer iki personelin hangi konuşmalarla ilgili çözüm yaptığı konusunda bir bilgim yok. Ses çözümlerini Özgür Türker'e verdim. Ayrıca 2012'de tam tarihini hatırlamadığı bir zamanda Ertan Arslan komiser bana flash bellekte ses kayıtları getirmeye başladı. Yaklaşık iki ay boyunca getirmeye devam etti. Bu kayıtları dinlediğimde o zamanki Başbakan Erdoğan'ın parça parça telefon görüşmeleri olduğunu gördüm. Bazı dosyaların içinde 10 tane, bazı dosyaların içinde 20 tane görüşme vardı. Bu kayıtların arasında Başbakan'ın kızıyla, oğluyla ve bakanlarla yaptığı görüşmeler de vardı. Çözümleri Ertan komisere teslim ettim. Kayıtlarla ne yapıldığını bilmiyorum." Osman Oktay Ilıcan ise kendisinin herhangi bir dinleme faaliyetinde bulunmadığını, ses kaydı da çözümlemediğini, ses kaydını ve çözümleme işini genelde Yiğit Uyar'ın yaptığını söyledi. Ahmet Arif Atak da Uyar'ın ifadesinde söylediklerini reddetti. Ancak MGK toplantısına ve Erdoğan'a yönelik yasadışı dinleme faaliyetleri dosyaya girdi.Dosyada Deniz Baykal'a kaset kumpasının yanı sıra MHP'li yöneticilere yönelik kumpasları aydınlatan bilgiler yer alıyor. 2010'da MHP'li Bekir Aksoy, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Mehmet Ekici, İhsan Barutçu ve Ahmet Deniz Bölükbaşı gibi isimlere yapılan kumpas ayrıntılarıyla anlatılıyor. Dosyaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı yerleştirme olayının şüphelileri olan Sedat Zavar, İlker Usta ve Enes Çiğci MHP'lilere yönelik kaset kumpasında da var.