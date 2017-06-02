Gürcistan’a ait TIR’dan ‘kaçak sigara’ çıktı

Adana'da otoyolda seyir halinde olan Gürcistan plakalı bir TIR, polisin dikkatini çekti. Söz konusu aracı durduran polis, TIR'da da kapsamlı bir arama yaptı. Aramalar sonuç verirken, TIR'ın dorsesindeki çuvalların içine gizlenen tam 50 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

TIR GÜRCİSTAN'A AİT

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan Gürcistan'a ait BC-60-BF plakalı bir TIR'ın durumundan şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne ait ekipler, bir süre takip ettikleri aracı, İncirlik Park Alanı'nda durdurdu. Güvenli bir noktaya çekilen TIR'da kapsamlı bir arama yapıldı.

50 BİN PAKET SİGARA ÇIKTI

Söz konusu aramalarda TIR'ın dorsesine konulan çuvallar arasına gizlenen ve birbirinden ünlü markalara ait olan 50 bin paket sigara ele geçirildi. Sigaraların 'gümrük kaçağı' olduğu belirlenirken, araç sürücüsü de gözaltına alındı. TIR'daki sigaralar da KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce araçtan indirilip, güvenli bir noktaya taşındı. Olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.