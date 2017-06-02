Kırmızı ışık çetesine gözaltı

Kentin en yoğun kavşak noktası Çoban Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araçların arasında sürücülerden para isteyen 2 çocuk, mobese kameraları tarafından tespit edildi. Kameralar aracılığıyla çocukları takip polis, topladıkları paraları kenarda oturan kadına verdiklerini belirledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri kavşakta 4 ve 7 yaşındaki çocukları dilendirdiği iddiasıyla 2 kadını gözaltına almak istedi. Polis aracına binmek istemeyen kadınlar, dakikalarca yemin ederek çocukları dilendirmediklerini ileri sürdü. Ancak polis kadınlar ile çocukları alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

