Kırmızı ışık çetesine gözaltı

DHA

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Giriş Tarihi: 2.6.2017 16:18
Kırmızı ışık çetesine gözaltı

Düzce'de, çocuklarını kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden para isteterek dilendirdiği iddia edilen 2 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Kentin en yoğun kavşak noktası Çoban Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araçların arasında sürücülerden para isteyen 2 çocuk, mobese kameraları tarafından tespit edildi. Kameralar aracılığıyla çocukları takip polis, topladıkları paraları kenarda oturan kadına verdiklerini belirledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri kavşakta 4 ve 7 yaşındaki çocukları dilendirdiği iddiasıyla 2 kadını gözaltına almak istedi. Polis aracına binmek istemeyen kadınlar, dakikalarca yemin ederek çocukları dilendirmediklerini ileri sürdü. Ancak polis kadınlar ile çocukları alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kırmızı ışık çetesine gözaltı
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