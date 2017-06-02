Muş'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoları bularak tahrip etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli bir şekilde arama faaliyetleri yapmak üzere 'Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız-2017' operasyonunun düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ ve müzahir kesim tarafından operasyon esnasında ve sonrasında, uluslararası ortamda kendilerini haklı çıkarmaya yönelik sivil halkın zarar görmesini sağlamayı amaçladıkları kamuoyunca da malumdur" denildi.

Vatandaşların mal ve can güvenliği için

Operasyon süresince sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu eylemlerin yapılması halinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında; kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 11 Mayıs 2017 günü saat 03:30'dan itibaren Muş Merkez ilçesi Alaniçi Köyü, Kayalısu Köyü, Yılmaz Mahallesi, Örtülü Mahallesi, Büyükler Mahallesi, Dalakulig Mahallesi, Licik Mahallesi, Breş Mahallesi, Malaali Mahallesi Geliyahacike Mahallesi, Yıldızlı Mahallesi, Buğdaylı Mahallesi, Bilhiddin Yaylası, Reylim Yaylası, Yamaç Köyü, Pekut Yaylası,Kazmadağ, Nasırkan Komları, Keranahisk Komları, Zeydo Komları ve Kopezer Tepe bölgelerindeki operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere giden Muş-Kulp Karayolu üzerinde Kurtuluş Mahallesi çıkışı, Eralanı Köyü, Gürgür Mahallesi çıkışı ve Ulukaya Köyü güney çıkışında yol kontrol noktası oluşturularak karayolu çift taraflı trafiğe kapatılacaktır."