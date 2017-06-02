PKK'ya darbe üstüne darbe

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesini sürdürüyor.





PKK'YA GÖZ AÇTIRILMADI

Mart ve nisan aylarındaki yoğun operasyonlar, mayısta da devam etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış mevsiminde olduğu gibi ilkbaharda da kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Mayıs'taki saldırılarında 13 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir kişi de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 46 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

274 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, mayısta yurt içi ve dışında düzenlediği operasyonlarda 274 teröristi etkisiz hale getirdi.

PKK GÜNDEN GÜNE ERİYOR

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bölücü terör örgütü PKK'ya 2016'nın ilk 4 ayında 415 terörist katılırken, bu yılın aynı döneminde sayı yüzde 90 düşüşle 41 oldu. Her geçen gün kan kaybeden örgütten bu yılın ilk 4 ayında kaçan 229 terörist devletin adaletine sığındı. Geçen yıl ocakta 152, şubatta 124, martta 80, nisanda 59 kişi örgüte katılırken, bu yıl ocakta 11, şubatta 12, martta 10 ve nisanda 8 kişi PKK safına geçti.

MEHMETÇİK KATO VE TENDÜREK'TE DESTAN YAZDI

TSK tarafından Şırnak İncebel Dağları'nda 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu mayıs ayında da sürdürüldü. Şırnak'ta Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca İncebel Dağları ve Kato bölgesinde, 41 gündür yürütülen operasyonlarda, 676 silah, 342 bin 142 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tonu aşkın yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede imha edilen mağaraların terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerince Tendürek bölgesinde yürütülen operasyonlarda ise 2 günde 29 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik düzenlediği hava harekatları da sürüyor.