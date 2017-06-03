Başkomutana mesajın sırrı ortaya çıktı! İşte Kato gerçeği

Terör örgütü PKK'nın Kato'da kökünü kazıyan Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın şehit olmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü. Kato'nun zirvesinde Başkomutana tekmil veren şehit Tümgeneral Aydın, görüşmede "Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır" demişti.

BÜYÜKŞEHİRLERE SALDIRI

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de büyük bir operasyon başlamıştı. Operasyonda PKK'nın 'ulaşılamaz' denilen mağaralarda sakladığı en büyük cephaneliği bulundu. 82 mağarada ele geçirilen silahların 2 bin 200 katırın taşıyabileceği kapasitede olduğu kaydedildi. PKK'nın mühimmat deposu mağaralarda aynı zamanda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük kentlerde planladığı sansasyonel bombalı saldırılarda kullanılmak üzere saklandığı belirlendi. Sınır dışından gelen patlayıcıların Türkiye geneline yıllardır bu depodan sevkiyatının yapıldığı ortaya çıktı. (Akşam)