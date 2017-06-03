, 15 Temmuz şehidinin evinde yaptı

İHA

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Giriş Tarihi: 3.6.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehidinin evinde iftar yaptı

Recep Tayyip , 15 Temmuz şehidi polis memuru 'un evinde ailesiyle birlikte yaptı.

Recep Tayyip , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ateş açılması sonucu şehit düşen polis memuru 'un ailesiyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit polis memuru Kemal Tosun'un ailesini ziyaret ederek, orucu birlikte açtı. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bulundu.

Erdoğan, şehit Kemal Tosun'un eşi Zuhal Tosun'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Bakan Kaya ile daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen İhsan Yıldız'ın ailesini de ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehidinin evinde iftar yaptı
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