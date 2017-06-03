DEAŞ'lı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu teröristlerin, eylem hazırlığı sırasında cep telefonuyla çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

SORUŞTURMADA YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 21 Mayıs Pazar günü 02.00 sularında Etimesgut ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki iki teröriste yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada yeni delillerle ulaşıldı.

CEP TELEFONLARIYLA BİRBİRİNİ ÇEKMİŞLER

Soruşturma kapsamında hücre evinde bulunan cep telefonları ve bilgisayarlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince geriye dönük çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında eylem hazırlığı yapan teröristlerin cep telefonuyla birbirlerini çektikleri bazı görüntüler bulundu.

Ele geçirilen görüntülere göre, üzerlerinde kapüşonlu beyaz kıyafetler bulunan teröristler, operasyondan dakikalar önce yüzlerine kar maskesi takarak kamera karşısına geçti.

KALAŞNİKOF VE EL BOMBALARIYLA MESAJ VERDİLER

Rusça konuşan iki terörist, toplam 5 dakikalık 3 görüntüde örgüt propagandası yaptı. Teröristlerden birinin elinde kalaşnikof, yanında ise bu tüfeğe ait 12 şarjör ve 4 el bombası bulunduğu görülüyor.

Öte yandan, aramada ele geçirilenler arasında Ankara'daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezinin fotoğrafları ve teröristlerin kaldığı TOKİ Yapracık Konutları'ndan kültür merkezinin olduğu bölgeye ulaşım güzergahını gösteren harita da yer aldı.

Haritanın üst kısmında teröristlere yönelik, farklı taksiler kullanılarak istenen bölgeye gidilmesi yönünde talimatların olduğu Rusça not bulundu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezinin fotoğrafının alt kısmında ise yine Rusça olarak, "İşte bu bina. Orada. İçeri girişin konumu belli değil. İçeriye girer girmez orada istikametinizi kendiniz kavramalısınız. İnşallah orada silahlı kimse yok. Allah'ın izniyle asıl toplantının yapıldığı etkinlik salonuna girmeye çalışın. Kendinizi garanti altına almaya, birbirinizin sırtını koruyup kollamaya gayret edin." yazılı not tespit edildi.

HÜCRE EVİ ARANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mayıs'ta Etimesgut ilçesi Yapracık TOKİ Konutları'nda tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evinde arama ve suç delillerine el koyma kararı vererek soruşturma başlatmıştı. Savcılık, olay yerindeki uzun namlulu kalaşnikoflar, el bombaları, çok sayıda mermi, cep telefonları, bilgisayar ve diğer delillere el koymuştu.

AK PARTİ KONGRESİ HEDEFTEYDİ

Ankara Valisi Ercan Topaca, iki teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun ardından yaptığı açıklamada, aramalarda sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere ilişkin bir eylem planı krokisi bulunduğunu, ayrıca AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı bölgeyle ilgili de bazı krokiler ortaya çıktığını söylemişti.