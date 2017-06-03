FBI FETÖ’cülerin iftarında...

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, FETÖ bağlantılı ABD'deki Pacifica Enstitüsü'nde iftara katıldı. FBI, yemekte çekilen fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Pacifica Enstitüsü'ne 2016 FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) verilmişti. FBI sitesinde, Pacifica Enstitüsü'nün "Yaptıkları inanılmaz işler sebebiyle ödüle layık görüldüğü" ifadeleri yer almıştı. FBI ödülle ilgili yaptığı açıklamada, Pacifica Enstitüsü'nün "Toplumsal adalet ve dinler arası diyalog ve toplumsal yarar" hedefleriyle 2003'te kurulduğu belirtilmişti. FBI'ın paylaştığı fotoğrafa cevap veren FETÖ'cü Pacifica Enstitüsü de "Sizi ağırlamak bir ayrıcalıktı. Bize katıldığınız için teşekkürler" dedi. FBI'in Twitter hesabında paylaştığı fotoğrafa "FBI'in bir sonraki durağı PKK-YPGDEAŞ teröristleriyle birlikte maskeli balo olacak anlaşılan", "FETÖ bir terör örgütüdür" şeklinde tepki mesajları yağdı.