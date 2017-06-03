’cü ’ın babasının neden gözaltına alındığı belli oldu

Giriş Tarihi: 3.6.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 13:19
FETÖ’cü Enes Kanter’ın babasının neden gözaltına alındığı belli oldu

Basketbolcu 'in  babası 'in 'nün Tekirdağ'daki akademik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Kanter'in Namık Kemal Üniversitesi içerisinde FETÖ bağlantılı yapılanma için çalıştığı ortaya çıktı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün Namık Kemal Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında bazı akademisyenlerle birlikte basketbolcu 'in babası Prof. Dr. de gözaltına alınmıştı. Mehmet Kanter'in gözaltına alınmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Kanter 17-25 Aralık sürecinden sonra 'misafir öğretim üyesi' olarak Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi'nde görevlendirildi.

FETÖ’cü Enes Kanter’ın babasının neden gözaltına alındığı belli oldu

"FETÖ İÇİN ÇALIŞTI"

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan zanlılardan birinin ifadesine göre Kanter bu süreçte FETÖ'nün üniversite ve akademisyen yapısının kuvvetlendirip genişletmek için çalıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Kanter'in 'yetiştirdiği' iddia edilen Doç. C.A ile birlikte Tekirdağ'daki akademik FETÖ yapılanması için çalışmakla suçlanan Kanter'in sorgusunun bugün başlaması bekleniyor.

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FETÖ’cü Enes Kanter’ın babasının neden gözaltına alındığı belli oldu
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