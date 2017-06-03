Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün Namık Kemal Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında bazı akademisyenlerle birlikte basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de gözaltına alınmıştı. Mehmet Kanter'in gözaltına alınmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Kanter 17-25 Aralık sürecinden sonra 'misafir öğretim üyesi' olarak Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi'nde görevlendirildi.

FETÖ’cü Enes Kanter’ın babasının neden gözaltına alındığı belli oldu

"FETÖ İÇİN ÇALIŞTI"

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan zanlılardan birinin ifadesine göre Kanter bu süreçte FETÖ'nün üniversite ve akademisyen yapısının kuvvetlendirip genişletmek için çalıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Kanter'in 'yetiştirdiği' iddia edilen Doç. C.A ile birlikte Tekirdağ'daki akademik FETÖ yapılanması için çalışmakla suçlanan Kanter'in sorgusunun bugün başlaması bekleniyor.