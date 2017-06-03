FETÖ’nün İstanbul’daki 3’üncü bölgesi: Silivri

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasından sonra jandarmadaki mahrem oluşumu da deşifre edildi. Örgüt, İstanbul'u Avrupa, Anadolu ve Silivri olmak üzere 3'e ayırdı, Türkiye'nin en büyük cezaevinin bulunduğu ve 400 jandarmanın görev yaptığı Silivri'ye üst düzey imam atadı. Sanık ifadelerine göre jandarma teşkilatındaki yapılanmanın en alt kademesinde "öğrenci" diye tabir edilen askerler yer alıyor. Bir üstte "öğretmen" denen sivil şahıslar bulunuyor. Öğretmenlerin bir üstünde "müdür yardımcı"ları, onların üstünde de "müdür"ler konumlanıyor. Trakya'da faaliyet gösteren tüm müdürler "Marmara imamı"na, ülkedeki tüm bölge imamları da "Jandarma Kuvvet imamı"na bağlı hareket ediyor. Silivri'de cezaevi ve ilçe jandarmadaki görevliler dahil 400'e yakın jandarma personeli bulunduğundan, örgütün "müdürlük" pozisyonunda FETÖ yöneticisi atadığı belirlendi. Silivri müdürü FETÖ yöneticisinin, Trakya'daki 4 müdür yardımcısından da sorumlu olduğu belirtildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, 198 mahrem imamı hakkında 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis isteniyor.