İşte Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları

FETÖ adına örgütsel paylaşımlar yapan Fuat Avni isimli Twitter hesabını bir dönem işleten firari Said Sefa'nın yeni fotoğraf albümüne ulaşıldı. SABAH'ın ulaştığı bir önceki fotoğraf albümünde Fuat Avni'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce FETÖ televizyonunda darbeyi çağrıştıran açıklamalar yapan Ahmet Altan, soyadını 'Gülen' olarak değiştirip Fetullah Gülen için "Canımı veririm" diyen basketbolcu Enes Kanter gibi isimler yer alıyordu. Ayrıca kapatılan Zaman gazetesinin firari eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, örgüt lehine gerek sosyal medyada gerekse de örgütün gazetesi Bugün'de propaganda yapan Atilla Taş ve Zaman'ın eski yöneticisi Mehmet Kamış gibi isimlerle çekilmiş fotoğraflar vardı. Fuat Avni isimli Twitter hesabını kurup bir dönem kullandığı belirlenen Said Sefa, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce kayıplara karışmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Said Sefa her yerde aranırken başsavcılık bu kez Sefa'ya ait yeni fotoğraf albümüne ulaştı. Albümde, tutuklu Mehmet Altan ve Said Sefa'nın sarmaş dolaş fotoğrafları görülüyor. Yeni albümde, 15 Temmuz gecesi ABD'den skandal bir canlı yayın yapan STV spikeri Şemsettin Efe de yer alıyor. Efe, o gece Zaman gazetesi yazarı Kerim Balcı ile canlı bağlantı kurmuş, Balcı, darbecilere karşı sokağa çıkan vatandaşları suçlamıştı. Albümde yer alan bir diğer fotoğrafta ise Mehmet Altan, Said Sefa ve 17-25 Aralık sonrası yurtdışına gittiği belirlenen, Bugün yazarı Ergun Babahan'ın samimi halleri dikkat çekiyor.Örgüt adına algı operasyonu yapan Twitter hesabı 'fuatavni'yi açtığı ve yönettiği öğrenilen firari Said Sefa hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.