Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? - 2017 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? - İşte yanıtı

Her yıl sevinç ve coşku ile geçirilen bir Ramazan ayını daha idrak etmenin mutluluğunu milyonlarca müslüman yaşıyor. Bir yandan ise ''Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?'' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk çeyreği geride kaldı. Peki Ramazan Bayramı 2017 hangi güne denk geliyor? Şeker bayramı olarak bilinen ve özellikle çocukların beklediği Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte cevabı...



RAMAZAN BAYRAMI 2017 NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Diyanet İşleri Bakanlığı'nın takvimine göre bu sene özellikle çocukların beklediği Ramazan Bayramı 25 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Böylece Pazar, Pazartesi ve Salı günleri resmi tatil yapılacak.



RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Ramazan Bayramının önemini öncesinde ibadetinde bulunduğumuz farz olan Ramazan Ayı orucunda görüyoruz. Cenabı Allah'ın nimetleri karşısında şükrünü eda edip bir ay boyunca oruç tutan müslümanları bağışlanmış olma ve Allah'ın rızasını kazanmış olma ümit ve sevinciyle Ramazan Bayramını kutlarlar.

Ayrıca bu bayramda fitre zekat ve sadakalar ile ihtiyaç sahipleri gözetilerek toplumdaki sosyal denge sağlanmış olur. Toplumun her seviyesinden insan buluşarak gerçek kardeşliğin ve huzurun oluşması sağlanmaktadır.

İslami bayramlar dünya genelinde kutlanan diğer bayram ve festivallere benzemez. Günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen festival niteliğindeki kutlamalarda fuhuş had safhaya çıktığı gibi israf ve tahrip en üst seviyelere çıkmaktadır. İnsanın başıboş hayvanlardan bile daha sefihçe hareketler yaparak kendilerinden geçtikleri bu tür etkinlikler beraberinde topluma ahlaksızlıktan başka bir şey kazandırmamaktadır.

İslami bayramlarda ise az önce söylediğimiz gibi insan Allah'a olan kulluğunu hatırlar. O'nu gönlünde yakınında hisseder ve dünyaya ne için geldiğini bir kez daha hatırlamış olur.

ORUÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

2017 RESMİ DİNİ GÜNLER VE HAFTALAR HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün