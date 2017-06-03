Her şeyi itiraf etti ama...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşması yapıldı. Duruşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın savunma yaptı.

İÇİNDE AMA DARBECİ DEĞİL!

"Ben FETÖ'cü değilim, darbeci de değilim" iddiasında bulunan Yıkılkan, darbe girişimi gecesi sabaha kadar Genelkurmay'da bulunmasını ise şu bahaneyle açıklamaya çalıştı: "Evet o gün olayların içinde bulundum. Niye bulundum? Orgeneral Hulusi Akar'ın karargahında görevli olduğum için, görev yerindeydim o gece…"

'OKUMA' DEMİŞ

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, TRT'de darbe bildirisini okutan eski Yarbay Ümit Gençer ile darbe girişimi sırasında neler konuştuğunu sorması üzerine Yıkılkan, "Bana darbe bildirisini okuyacağını, böyle bir görev aldığını söyledi. Ben de 'okuma' dedim" iddiasında bulundu.

SAVCIYI KIZDIRDI

Savcı Aytekin Cenikli'nin "Ümit Gençer savcılık huzurunda verdiği ifadede bildiriyi spikere okutma talimatını sizden aldığını söylüyor" sözleri üzerine Yıkılkan, "Ben ona 'okuma' dedim. Hatta bunu benim lehime delil olarak kullanmanız lazım diye düşünüyorum" diyerek kendini aklamaya çalıştı. Savcı Cenikli ise "Valla nasıl buraya çevirdiniz anlamadım. Ümit Gençer sizin Yurtta Sulh Konseyi adına bildiriyi okutma talimatı verdiğini söylüyor. Nesi sizin lehinize delil olacak onu anlamadım" diyerek tepki gösterdi.

'KARIŞIK GRUPLAR' DİYEBİLDİ

Başkan Dik'in, "Bu darbe teşebbüsünü sizce kim yaptı" sorusu üzerine Yıkılkan, üyesi olmadığını iddia ettiği FETÖ diyemezken, "Bu darbe teşebbüsünü bence karışık gruplar yaptı" şeklindeki kaçamak cevap verdi.