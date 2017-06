Yunanistan, sınırda yakaladığı FETÖ'cüleri botla geri gönderdi

Meriç İlçesi'nin Yunanistan sınırında bulunan Serem Köyü'nde dün sınırda devriye görevi yapan askerler, çocuk ağlama sesi duyunca o bölgeye gitti. Askerler, bölgede yanlarında Meriç Nehri'ni geçtikleri şişme bot bulunan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan araştırmasında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilip hakkında arama kararı bulunan astsubay Halil Kumcu, örgütün akademik yapı içinde önemli isimlerinden Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Fatih İlkaya, Tekirdağ sohbet abilerinden öğretmen Yılmaz Erdoğan, öğretmen Fethullah Çatal, Aksaray 'jandarma imamı' Mustafa Can eşi Hatice Can ve 4 çocuğu olduğu belirlendi. Yunanistan'a 3 gün önce Meriç Nehri'nden botla kaçtıkları, Yunan güvenlik güçlerince geri gönderildikleri belirlenen şüpheliler işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.



DARBE GECESİ MENDİ'Yİ KAÇIRAN ASKER



Yunanistan'ın geri gönderdiği FETÖ/PDY şüphelilerinin yapılan araştırmasında astsubay Halil Kumcu'nun, darbe girişimi gecesi dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Ankara Gazi Orduevi'nden kaçırıp, Akıncılar Üssü'ne götüren darbeci askerler arasında bulunduğu ortaya çıktı.



Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede adı geçen astsubay Halil Kumcu, soruşturmasının ardından Uzunköprü'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza infaz Kurumu'na konuldu. Diğer şüphelilerden, örgütün Aksaray 'jandarma imamı' Mustafa Can ile öğretmen Fettullah Çatal, tutuklanıp cezaevine kondu. Can'ın eşi Hatice ile 4 çocuğu ise mahkeme tarafından denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerden Yılmaz Erdoğan, soruşturmasının sürdürüleceği Tekirdağ'a gönderilirken, FETÖ'nün akademik yapılanmasının önemli isimlerinden olduğu belirtilen Yrd. Doç. Dr. Fatih İlkkaya'nın emniyetteki soruşturması devam ediyor.



YUNANİSTAN GERİ DEPORT ETMİŞ



Edirne'nin Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ/PDY şüphelilerinin İstanbul'dan 'Kürt Ahmet' lakabıyla bilinen bir kişi ile Yunanistan'a geçmek için kişi başına 2 bin Euro para karşılığında anlaştıkları ve 3 gün önce de Meriç Nehri üzerinden şişme botla Yunanistan'a geçtikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin burada Yunanistan güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, yeniden aynı yolla Türkiye'ye gönderildikleri belirlendi.

Şüpheliler poliste verdikleri ifadede, "Yunanistan'a geçtiğimiz günlerde botla geçtik. Daha sonra biraz ilerledik ve bizi Yunan polisi yakaladı. Havanının kararmasıyla birlikte geldiğimiz botla bizi iterek Türkiye'ye geri gönderdiler" dedikleri öğrenildi.