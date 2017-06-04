‘ABİ’lerin B’si de gözaltında

FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasında önemli rol oynadıkları için kamuoyunda isimlerinin baş harflerinden yoa çıkılarak konulan "ABİ"ler lakabıyla bilinen Ahmet Hamsici, Birol Erdem
, İbrahim Okur üçlüsünün "B"si, Birol Erdem, eşi ile birlikte "FETÖ üyeliği"nden gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in evinde arama yapıldı. Birol Erdem kendi evinde, eşi Gülümser Erdem de kız kardeşinin evinde gözaltına alındı. Birol Erdem, ismi yargıda 2010'dan beri sürekli konuşulan biri oldu. 2010'daki Anayasa değişikliğinden sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısı değişince Kurul'a üç önemli isim dahil oldu. Ahmet Hamsici, Birol Erdem ve İbrahim Okur, yapılan HSYK üyeliği seçimlerinde birlikte hareket ederek Kurul'a girdi. 'ABİ'lerden Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur 15 Temmuz sonrasında sanık olarak ifade verip tutuklandı. Ahmet Hamsici verdiği bilgiler nedeniyle adli kontrol uygulanarak serbest bırakılırken İbrahim Okur tutuklu kalmaya devam etti. Birol Erdem'in dün gözaltına alınmasıyla 3 kişilik liste tamamlanmış oldu.
TANIKLIĞI HEP TARTIŞILDI
Birol Erdem'in FETÖ soruşturmalarında şimdiye kadar sanık olarak sorgulanmaması hep soru işareti oluşturmuştu. Daha sonra görevden alınan Ankara Başsavcısı Harun Kodalak'ın sınıf arkadaşı olduğu da bilinen Birol Erdem bu soruşturmalar sırasında birçok kez tanık olarak dinlendi. Erdem'in sadece "tanık" olarak dinlenmesi, eski Ankara Başsavcısı Kodalak'ın da eleştirilmesine neden oldu. Kodalak bu görevden alınıp Yargıtay'a gönderilirken Erdem ile ilgili soruşturma yürütmemesinin de etkili olduğu dillendirilmişti. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapması nedeniyle de HSYK'da üye olarak görev alan Erdem o dönemde FETÖ'nün bu Kurul'da kendisini ilk kez gösterdiği "Adli Kolluk Yönetmeliği" bildirisine muhalif kalmış ancak süreçte görevini etkin görev yapamayınca Adalet Bekir Bozdağ tarafından Müsteşarlıktan alınmıştı. Birol Erdem'in ismi, Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur'un sanık olarak verdikleri ifadelerde de geçti. Bu iki FETÖ şüphelisi ifadelerinde, HSYK'daki Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinde Birol Erdem'in de kendileri ile birlikte hareket ettiğini söyledi. Emekli öğretmen Gülümser Erdem de eşinin Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı sırasında yargı mensuplarının eşlerinin üye olduğu dernekte yöneticilik yapmıştı.
FETÖ'DEN AYRILMA NUMARASI YAPTI
17 - 25 Aralık darbe girişimi sonrasında HSYK'daki FETÖ'cü üyelerden ayrışma görüntüsü veren Erdem'in bağlantılarının bu yapı ile devam ettiği de hep konuşuldu.