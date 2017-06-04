'dan açıklaması!

Giriş Tarihi: 4.6.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 11:30
Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması!

Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında , helikopter tanıma sistemleri gibi konularda çarpıcı açıklamalar yaptı.

BBP Genel Başkanı ile görüşmenizin ardından gündeme geldi.

Ufukta böyle bir şey var mı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Böyle bir şey yok. Bizim programımızda, Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız. Sayın Destici, böyle bir hususu gündeme getirdi, yani 'Bedelli olsa da bunlardan elde edilen parayı SMA hastalarına getirsek' diye bir temennisi oldu. Bizim ona karşılık bir cevabımız olmadı." ifadelerini kullandı.

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Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması!
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