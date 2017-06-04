Dağları dar ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MÜSİAD
Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada terör ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
TERÖRE AMAN VERMEDİK:
7 Haziran genel seçimin sonuçları Türkiye'deki istikrarı ve güveni tehlikeye düşürdü. Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimizi kullandık seçimi tekrarladık. Bunu fırsat bilen bölücü terör örgütüne tabii ki aman vermedik. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle bu eylemler amacına ulaşamadı. Teröristleri açtıkları çukurlara gömerek ülkemizin büyük bir tehditten kurtulmasını sağladık. Aynı anda DEAŞ'ta sınırlarımız içinde yoğun saldırılar başlattı. FETÖ ise zaten ihanetlerine hiç ara vermiyordu. 1 Kasım'da ülkemizin güçlü bir hükümete sahip olmasıyla teröre karşı mücadelemiz çok daha etkin bir hale geldi. Bu saldırının ekonomik ayağı ihmal edilmedi. Hem terör örgütüyle mücadele ettik hem ekonomiyi toparlayarak yeni bir atılıma girdik.
MİLLETİMLE GURUR DUYUYORUM:
15 Temmuz darbe girişimi işte bu esnada gerçekleşti. Milletimizle birlikte darbecilerin üzerine gittik. Verdiğimiz şehitler ve gaziler hepimizi can evinden yaraladı. Özgürlüğümüze, geleceğimize, namusumuza el uzatan hainlere ülkeyi bırakmadık. Dünyada eşi benzeri olmayan bu kahramanlığı gösteren milletimle gurur duyuyorum. Kamu kuruluşları, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, siyasette tespit edilen ne kadar FETÖ üyesi varsa hepsinden hesap sormaya başladık. Şu anda temizlik harekatı yapıyoruz.
KARARIMIZI KENDİMİZ VERİRİZ:
Hemen ardından Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekâtı başlattık. Cerablus, Er Rai, Dabık'ı DEAŞ'tan temizledik. Amerika ve Rusya'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir yere geldik. Rakka'da şu anda ABD iki terör örgütüyle biri siyasi biri eylem ayağı yani YPG ve PYD ile operasyon yapmak istiyor. ABD'lilere şunu bilmenizi istiyorum dedik, oralardan bize bir saldırı olacaksa kimseyle bu konuyu görüşmeyiz, kararımızı kendimiz veririz, dedik.
TACİZ OLURSA ADIMI ATARIZ:
Suriye'nin kuzeyinden ülkemize herhangi bir taciz olacak olursa bu konuda hiç kimseyle görüşmeyiz, gereken adımı atarız. Ülke içinde PKK terör örgütüne karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını yürüttük, yürütüyoruz. Güya yaz aylarında çok büyük eylemlere hazırlanan terör örgütüne saklandığı dağları, mağaraları dar ediyoruz. Hani inlerine gireceğiz demiştik ya, ne kadar terör örgütü varsa inine girdik giriyoruz. Sırada olanlar var onlara da gireceğiz. Bu operasyonları yürüten kardeşlerimizden bir tanesi Aydoğan Aydın paşamızdı. Gerçekten attığı adımlarla, kararlılığıyla Aydoğan Aydın Paşa buralara son tümgeneralliğinde hazırlanmış değil. Buralara ta üsteğmenliğinden itibaren hazırlanmış. Elime bir şiiri geçti. Bir hafta önce kendisiyle Kato dağlarının tepesinde Süleyman Soylu Bey'le çıkmışlardı. Oradan Süleyman Bey beni aradı ve orada Aydoğan Paşa'ya telefonu verdi. Bana dedi ki "Sadece burası değil tüm Türkiye bu teröristlerden temizlenecek."
AYDOĞAN PAŞA'NIN ŞİİRİNİ OKUDU
"İşte 1982'de Aydoğan Paşa'nın maşallah hedefini belirlediği o şiiri: 90 kişiydik biz o gün/ Aç susuz, uykukuz/Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk, kaygusuz/Sis, çamur, kanla, terle/Üzerindeydik bulutların/ Yeşerirken umutlarım yürüyorken dağlara, şehitlerden selam geldi/Uzaklarım yakınlaştı, inancımla davamla/Uyan Hanke geliyorum, heybetimle havamla..." Adeta buraları ezberlemiş. Allah rahmet etsin. Onunla birlikte o mücadeleyi veren tüm şehitlerimize Allah rahmet etsin."
'ANA MUHALEFET TERÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARIN YANINDA'
"Ana
muhalefetin başı Gezi olaylarının dördüncü yıldönümünde tweetler atıyor. Diyor ki, hak ve özgürlük mücadelesini verenleri selamlıyorum. Neyin hak ve özgürlük mücadelesi? Hak ve özgürlük mücadelesi vermek Yeşilköy'deki havalanından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz'da kaçaklardansın. Şimdi bölücü terör örgütünün arkasındaki duranlarla işbirliği yapıyorlar. Dün Taksim'de yürüyüş yapıyorlar, CHP de onlarla beraber. Gezi olaylarının yürüyüşünü yapıyorlar. Gezi'de ne oldu? Gezi'de ekipleriyle beraber bunlar da var."